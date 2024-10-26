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▲張家瑋送飲料回公司，跟同事們道別。（圖／民視提供）

本土劇女神張家瑋即將到菲律賓遊學2個月，正式揮別八點檔《愛的榮耀》，昨（25）日她特地回民視向大家道別，尤其「媽媽」陳美鳳的鼓勵讓她獲得滿滿勇氣，陳美鳳說，張家瑋勇於挑戰，是非常棒的，出發前也替她食補，兩人相擁畫面相當感人。張家瑋即將出國，不忘回公司向同事們道別，《娛樂超skr》阿甘跟小鹿分別祝福她找到外國男友，桃花朵朵開。《Go Go Taiwan》主持人Windy則說菲律賓就是叫車就用Grab叫車系統比較安全，吃的就多帶台灣的泡麵、沙茶醬等等，可以解鄉愁。張家瑋表示，這個遊學計劃醞釀已久，很感謝公司支持，讓她能勇敢追夢，她感性地說：「感覺自己好像完成12年國教，同事們都看著我長大，真的很不捨。」除了感謝公司外，張家瑋也特別感謝「媽媽」陳美鳳的鼓勵。陳美鳳表示她勇於挑戰自己一個人遊學，是非常棒的體驗，出發之前大家也有聚餐幫她「食補」，很開心在她出發之前，還能碰到面，也祝福她一切順利平安，兩人相擁的畫面溫暖人心。鳳凰藝能趙善意總經理也送上娘家滴雞精、娘家美白錠、鈣片等保健食品，他說希望張家瑋在異地能好好照顧自己，他笑說：「回來後，就挑戰英語新聞播報吧！」讓張家瑋興奮地回應：「好！努力實現！」值得一提的是，張家瑋選擇菲律賓作為遊學地點，除了因為距離台灣較近外，更希望能透過語言學習，拓展自己的視野，她承諾，會在社群平台上分享遊學生活，與粉絲們一同成長。