我是廣告 請繼續往下閱讀

第22屆「台灣同志遊行」今（26）日下午登場，總統賴清德拍攝影片送上祝福，表示自己因行程與維安考量不出席，但邀請大家一起參加，政府也會持續努力，落實性別平等，讓每個人在台灣這塊土地上共生共融，「不需要畏懼他人的眼光，活出驕傲的自己」。台灣同志遊行將在下午登場，賴清德透過影片送上祝福，關心大家想到要穿什麼上街了嗎？變裝皇后薔薇曾說「美麗是我們的責任」，驕傲是每一位同志權利，自己去年參加遊行時，大家的自信我、美麗與熱情讓他印信深刻。賴清德表示，今年因行程與維安考量無法出席，但邀請大家 一起加入遊行，今年主題是「邁向共融、交織共生」，政府也會持續努力，落實性別平等，讓每一個人在台灣這塊土地上共生共融，不需要畏懼他人的眼光，活出驕傲的自己。賴清德也預告，副總統蕭美琴將也會參加遊行，走紅色大隊路線，有遇到她的朋友歡迎加入並熱情打招呼，最後也祝福活動圓滿順利。