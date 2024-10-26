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NBA美國職籃2024-25例行賽，洛杉磯湖人今（26）日在主場迎戰鳳凰城太陽，雙方前役分別面對灰狼、快艇都拿下勝利，因此此戰2隊都要力拼2連勝。而本場比賽紫金大軍靠著明星中鋒Anthony Davis砍下全場最高35分外帶8籃板，搭配上後衛Austin Reaves也有26分8助攻演出，，新賽季有不錯的開局。本場比賽首節客場作戰的太陽隊，團隊手感相當火燙，，首節打完太陽以38：23取得雙位數領先。來到第二節，雙方在場上你來我往，湖人在二節後半段打出一波9：1的攻勢，將分差慢慢縮小，雙方易籃再戰後，湖人開局就展現出試圖反撲氣勢，打出一波12：4的攻勢，將分差縮小至僅剩1分差，決勝節湖人持續在場上佔據上風，穩穩地將領先分數把握在自己手裡，終場前1分37秒八村壘在外線接到LeBron James的傳球，他也順利把握住這次三分出手，幫助紫金大軍拉開至9分差領先，也奠定勝基，本場比賽湖人陣中，後衛Austin Reaves貢獻全隊次高26分，LeBron James得到21分4籃板8助攻，八村壘挹注14分7籃板。太陽方面一哥，明星後衛Devin Booker攻下23分4助攻，Bradley Beal得到15分9助攻，Tyus Jones挹注14分。