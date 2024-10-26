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▲因為現場颳起狂風，許富凱邊扶著雨棚邊唱歌。（圖／許富凱臉書）

▲許富凱（左二）、陳鎮川（左三）出席「池上秋收-在地記者會」。（圖／台灣好基金會提供）

2024池上秋收稻穗藝術節在今（26）日正式登場，在開唱之前，上午先舉辦在地記者會。許富凱受訪時透露，前兩天因為受到颱風影響，現場颳起狂風，他雖然沒有跌倒，但一度站不穩，「出道14年以來沒有經歷過這個狀況」，且風一直往喉嚨吹，其實很不舒服。但他仍認為，來池上就是好好休息的，路邊還有黃澄澄的稻穗。但也因為稻穗而發生小插曲，因為主持人曾寶儀事前有提醒他不要亂摘稻穗，因此他只有撿起地上的稻穗，沒想到還是挨罵，他只好急忙向曾寶儀解釋。因為受到颱風影響，池上前兩天下起大雨也颳起狂風，許富凱彩排時擔心雨棚會被吹走，於是全程都抓著雨棚唱歌。他透露出道14年以來從來沒有遇過這種狀況，「沒有到跌倒，但有站不穩」，當時就很擔心正式演出，也都儘量不要拉麥克風，擔心風一吹聲音就散了，且因為風一直往喉嚨吹很不舒服，所以他都要側身唱、順著風唱。許富凱也分享到池上之後的心情，透露因為風實在太大了，所以演出前有瘋狂噴髮膠，一次噴了半瓶，「紅蜘蛛飛進去就跑不出來了。」但他認為來池上就是非常自在，可以放鬆休息，當地民眾也相當熱情，他還和警衛阿姨聊起天，一聊就是20分鐘。由於路邊都是黃金飽滿的稻穗，主持人曾寶儀見狀就特別提醒，不要隨便摘稻穗，許富凱謹記在心，因此看到地上有3顆稻穗，才敢撿起來放在身上，沒想到曾寶儀發現他手上有稻穗，氣得大罵「剛剛不是叫你不要亂摘！」他才急忙解釋，「這是我剛剛撿到的！」而日前金鐘獎上，許富凱穿著白骨裝化身「小惡魔」開唱，吸引許多觀眾討論。他表示自己就是提早過萬聖節，覺得金鐘獎是很包羅萬象的獎項，想說萬聖節快到了，所以才會特別打扮一番。他還透露，當時造型師帶了5套衣服，他一眼就相中那件衣服，沒想到迴響會這麼大，但自己也不在意。