桃園市政府舉辦的10月萬聖節活動「2024年桃園萬聖城」將於今晚10月26日登場，至11月3日結束，為期9天。今年主題是「搗蛋鬼學院」，有更精彩的裝置藝術、踩街遊行、變裝比賽等，今（26）天晚上更有開城演唱會，卡司包含曹雅雯、王齊麟等，民眾可免費參加。《NOWnews今日新聞》整理「2024年桃園萬聖城」重點活動、演唱會卡司、與交通接駁等資訊，一文掌握。
🔴2024年桃園萬聖城
活動地點：桃園藝文廣場、藝文廣場綠園道
開幕日：今日10月26日（今晚開城演唱會18:00～21:30）
閉幕日：11月03日，22:00
時間：平日17:00～22:00、假日12:00～22:00
🔴「2024桃園萬聖城」重點活動一覽
10月26日（六）：金曲之夜開城演唱會，時間18:00～21:30
10月27日（日）：萬聖變裝大賽、萬聖踩街
10月27日（日）～11月01日（五）：桃園星人秀及系列主題之夜，時間19:00 ～21:00
10月31日（四）：討糖趣～不給糖就搗蛋
11月02日（六）：YOYO家族樂享趣，時間15:00～17:00；Halloween JUMP電音派對，時間17:00～21:00
11月03日（日）：波力人偶見面會，時間15:00～16:30；Hip Hop Halloween，18:00～21:00
🔴「2024桃園萬聖城」演唱會時間、卡司與轉播平台
📍演唱會時間：10月26日（六），18:00～21:30
📍主持人：音樂祭主持女王圓圓、火星混蛋正義
📍演出卡司：
曹雅雯、王齊麟、火星混蛋、丘與樂、邱軍、FEniX、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、U:NUS
📍桃園萬聖城演唱會轉播資訊
電視：中視新聞台
網路轉播：中視新聞Youtube頻道（按此）、中視新聞Facebook粉專（按此）
🔴「2024桃園萬聖城」 5大必拍裝置
2024桃園萬聖城共準備多座裝置藝術，讓大人小孩一同拍照打卡，現場還有隱藏版裝置，讓民眾享受尋寶樂趣。5大裝置藝術包含「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」。
🔴「2024桃園萬聖城」交通資訊
📍假日接駁：
藍線：於「新永和市場停車場」搭乘，約 15~20 分鐘一班。
紅線：於「桃園火車站後站」搭乘，約 15~20 分鐘一班。
📍搭乘公車
可選擇搭乘以下公車路線，至「中正藝文特區／南平中正路口」站下車：
桃客總站：GR、188、302
桃園後火車站：168、168A
統領百貨：GR、151、707
經國轉運站：189、220、221
桃園高鐵站：302、707
台北市政府捷運站：9005
台北捷運劍潭站：9023
台北捷運行天宮站：1662
📍自行開車
國道1號：南崁交流道下→循春日路→右轉南平路直行→中正路口即可抵達
國道2號：桃園交流道下→往桃園方向→循大興西路→左轉中正路即可抵達
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活動地點：桃園藝文廣場、藝文廣場綠園道
開幕日：今日10月26日（今晚開城演唱會18:00～21:30）
閉幕日：11月03日，22:00
時間：平日17:00～22:00、假日12:00～22:00
🔴「2024桃園萬聖城」重點活動一覽
10月26日（六）：金曲之夜開城演唱會，時間18:00～21:30
10月27日（日）：萬聖變裝大賽、萬聖踩街
10月27日（日）～11月01日（五）：桃園星人秀及系列主題之夜，時間19:00 ～21:00
10月31日（四）：討糖趣～不給糖就搗蛋
11月02日（六）：YOYO家族樂享趣，時間15:00～17:00；Halloween JUMP電音派對，時間17:00～21:00
11月03日（日）：波力人偶見面會，時間15:00～16:30；Hip Hop Halloween，18:00～21:00
🔴「2024桃園萬聖城」演唱會時間、卡司與轉播平台
📍演唱會時間：10月26日（六），18:00～21:30
📍主持人：音樂祭主持女王圓圓、火星混蛋正義
📍演出卡司：
曹雅雯、王齊麟、火星混蛋、丘與樂、邱軍、FEniX、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、U:NUS
📍桃園萬聖城演唱會轉播資訊
電視：中視新聞台
網路轉播：中視新聞Youtube頻道（按此）、中視新聞Facebook粉專（按此）
🔴「2024桃園萬聖城」 5大必拍裝置
2024桃園萬聖城共準備多座裝置藝術，讓大人小孩一同拍照打卡，現場還有隱藏版裝置，讓民眾享受尋寶樂趣。5大裝置藝術包含「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」。
🔴「2024桃園萬聖城」交通資訊
📍假日接駁：
藍線：於「新永和市場停車場」搭乘，約 15~20 分鐘一班。
紅線：於「桃園火車站後站」搭乘，約 15~20 分鐘一班。
📍搭乘公車
可選擇搭乘以下公車路線，至「中正藝文特區／南平中正路口」站下車：
桃客總站：GR、188、302
桃園後火車站：168、168A
統領百貨：GR、151、707
經國轉運站：189、220、221
桃園高鐵站：302、707
台北市政府捷運站：9005
台北捷運劍潭站：9023
台北捷運行天宮站：1662
📍自行開車
國道1號：南崁交流道下→循春日路→右轉南平路直行→中正路口即可抵達
國道2號：桃園交流道下→往桃園方向→循大興西路→左轉中正路即可抵達