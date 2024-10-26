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▲因為彩排現場颳起狂風，許富凱邊扶著雨棚邊唱歌。（圖／許富凱臉書）

2024池上秋收稻穗藝術節今（26）日上午舉辦在地記者會，許富凱在現場透露，因為前2天天氣很糟，現場颳起大風，所以他唱到一半一度站不穩。不過今天媽媽到池上看他表演，剛好出太陽放晴，現場眾人好奇「媽媽算是晴天娃娃嗎？」許富凱則皺眉說，「是洗衣機，不是晴天娃娃」，還透露至今內褲都是媽媽洗，但強調「是丟進洗衣機洗，不是用手洗的！」許富凱透露，媽媽今天才到現場觀看演出，因為今天剛好出太陽，因此現場記者問，「媽媽是你的晴天娃娃？」沒想到下秒許富凱馬上皺起眉頭，表示「是嗎？她是我的洗衣機，不是晴天娃娃。」現場記者好奇為什麼媽媽是洗衣機？許富凱表示，因為媽媽都會幫忙洗衣服，從小洗到大，內褲也是媽媽洗的，不過他強調「是丟進洗衣機洗，不是用手洗！」而許富凱前幾天就已經到池上彩排，他也透露，每次到池上就感覺是來休息的，覺得很放鬆，不僅和警衛阿姨聊了20分鐘，還有另一名阿姨邀請他回家喝雞酒，不過因為他後續還有演出，就只能婉拒對方，但阿姨仍塞了3顆釋迦給他，當地民眾的熱情讓他覺得非常感動。許富凱也難忘這次在台上彩排和演出的感受，透露自己彩排時遇到狂風，也說覺得工作人員很辛苦，因為前置作業很早就要準備，所以他彩排的時候也幫忙抓著雨棚，但期望正式演出的時候可以順利。