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高雄市立大同醫院即將於2025年1月1日交棒予長庚醫療體系，為避免病患因經營權移交而受到影響，高醫特別超前部署設置了「綠色通道」，優化且簡化病患轉診的程序，讓每位病患都能夠透過友善的轉診規劃，繼續留在高醫體系持續接受醫療照護。高醫大表示，自2009年接手經營大同醫院以來，已服務超過820萬人次門急診病患，在此交接之際，為了讓民眾能及早安排就醫規劃，高醫已將兩百位目前於大同醫院服務之專任與支援醫師2025年1月的門診資訊完整於高醫體系各醫院官網公告，民眾可隨時下載或於線上查閱。此外，大同醫院醫師歸建後，在體系醫院每週將有539診次以上之服務，並將視民眾需求滾動式調整並增加門診診次，診次安排以高醫體系各醫院做整體規劃，以就近照顧廣大市民，讓民眾能夠便捷獲得妥善的醫療照顧。高醫大指出，高醫體系已與長庚醫療法人密切合作，確保在交接過程中，所有醫療團隊的工作將無縫銜接，讓病患的診療計畫得以順利延續，同時已安排多元培訓課程無私傳授，期望與長庚醫療法人進行詳細的醫療服務交接，確保病患的診療流程不會因轉換而受到影響。無論是正在接受治療的病患，或是即將安排手術或長期追蹤的患者，都會以病患權益為最優先的考量，讓病患的就醫需求獲得全面保障。