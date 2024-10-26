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▲hololive 二期生 湊阿庫婭。（圖／翻攝YT@Aqua Ch. ）

▲今年8月底 hololive 二期生 VTuber 湊阿庫婭（湊あくあ）正式畢業，最終畢業 LIVE 演唱會更一度吸引全球 75 萬粉絲同時直播觀看。（圖／翻攝YT@Aqua Ch. ）

▲這個粉藍配色與靈魂繪畫代表吉祥物的風格，讓許多粉絲感到似曾相似。（圖／翻攝YT@Sakuna Ch. ）

今年8月底 hololive 二期生 VTuber 湊阿庫婭（湊あくあ）正式畢業，最終畢業 LIVE 演唱會更一度吸引全球 75 萬粉絲同時直播觀看，締造 VTuber 圈新歷史，在歡笑與眼淚中送別「傳奇電競洋蔥女僕」畢業。但近期卻有一位個人勢VTuber 「結城さくな」即將於10月27日出道，然而連第一次直播都還沒開，結城さくな的YT頻道就已經突破35.1萬訂閱者，可能又將締造新傳說。hololive 二期生 湊阿庫婭 8 月畢業之後，據其他 holo成員陸續分享，阿夸本人畢業一個多月，都還在處理親筆簽名商品的事情，更被戲稱畢業後還一直在Holo公司的小黑屋不斷簽名，呈現一種「明明已經畢業，卻還一直都在」的情況。此外，許多 hololive 也表示，自阿夸畢業之後都還一直有持續連繫，包含貓又小粥、星街彗星等人，都有出門相約阿夸吃飯。沒想到自 湊阿庫婭 從Hololive畢業之後，一位繪師りんちゃん（Rin醬）突然在YT 發文，製作出抽象可愛的圖樣，更在24日時公布了自己的全新VTuber角色 結城さくな 形象，熟悉的粉藍配色讓許多粉絲腦袋一秒看懂，傳奇即將回歸了。結城さくな 在昨（25）日晚間公布了人設介紹影片，她是一位貓咪女僕，平時喜歡玩遊戲與唱歌，目前正在朝一流貓女僕的路上奮鬥中，身高為148公分，生日為12月2日，創作繪師為がおう，恰巧與 湊阿庫婭 為同一位繪師媽媽。而這段短短的介紹影片在發出不到一天，就已經累積超過135萬次觀看，結城さくな 的頻道也在還沒開過任何一次直播的情況下，目前就已經累積超過35萬訂閱者，而結城さくな也將在明（27）日晚間7點進行出道直播。