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被譽為可能是史上最精彩世界大賽的系列賽第一場比賽，就沒有讓人失望。2024年世界大賽G1，紐約洋基一度將洛杉磯道奇隊逼到絕境，手握將近100%的勝率，但Freddie Freeman一棒將他們從天堂打到地獄，幫助道奇隊以6：3搶下首勝，大聯盟史上696場世界大賽，第一次出現再見滿貫砲，就被洋基給遇到。今年季後賽他們已經兩度在第10局被再見轟說再見，搞砸預測勝率接近「100%」的比賽。此役10局下劇情相當夢幻，在二三壘有人的情況下，洋基決定保送Mookie Betts，對決下一棒的Freeman，但是這項決策被證明大錯特錯，後者從Nestor Cortes手中掃出再見滿貫全壘打，讓道奇隊帶走勝利。根據MLB官方網站記者Sarah Langs報導，這是大聯盟史上696場世界大賽中第一發再見滿貫砲，也是自2012年的Nelson Cruz以來，季後賽史上第二次。Freeman賽後受訪時對自己今天迎接最棒的英雄時刻，如此表示，「就彷彿夢想成真一樣。但這仍只是一場胜利，我們還要再贏3場。」回憶那一個打席的情況，他透露：「我在等內角速球，我知道我的揮棒速度能夠跟上。」Langs還分享了另一項數據，在10局上得到超前的第3分之後，洋基隊本場比賽的勝率一度竄升到將近100%，就算在10局下出現危機，他們也一直保持在75%的勝率，但在被Freeman敲出全壘打之後，卻直線掉到谷底的0%，就像是坐雲霄飛車般、從天堂掉到地獄。這不是洋基本次季後賽第一次在延長賽被逆轉，在10月18號對上克里夫蘭守護者的美聯冠軍戰G3，他們也是一度在9局下勝率高達100%，但先是被Jhonkensy Noel轟出追平2分砲，延長賽第10局又被David Fry轟出再見兩分砲落敗。