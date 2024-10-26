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▲YouTuber眾量級發文證實分手，並宣布頻道將停更。（圖／家寧IG）

▲YouTuber情侶檔眾量級發文證實分手，不久後又刪除。（圖／翻攝自眾量級IG）

知名YouTuber情侶檔「眾量級」的Andy與家寧，分手傳言已經傳了好一陣子，家寧昨（25）日開通個人新頻道，才剛被網友狠批：「看起來超詭異」、「好像邪教」，結果眾量級就在今日正式於社群平台上發文，證實兩人已分手一段時間，並宣布頻道「眾量級CROWD」也將暫時停止更新，在貼文中感謝粉絲多年來的陪伴，表示「你們的鼓勵始終是我們創作的動力」，並預告頻道未來將分開經營新頻道，各自展開新方向。不過貼文發出不久後又刪除，讓外界霧裡看花。以情侶之姿組成的「眾量級」，過去經常上傳各類搞笑互動、開箱影片，吸引了超過200萬訂閱者。儘管近期分手傳聞不斷，雙方始終未正面回應。今日Andy和家寧於IG貼文無預警宣布已經分手，並在貼文中透露兩人早已深思熟慮，感謝大家在此過程中給予的空間，頻道則會暫停更新。在分手聲明中，眾量級對粉絲深情喊話，感謝粉絲一路上的支持與陪伴。兩人提到：「你們的每一個讚和留言，都是推動我們向前的動力。」並表示粉絲的熱情支持讓他們在創作旅程中充滿勇氣，讓他們看見創作的意義，兩人喊話這次停更僅是彼此旅途中的一個短暫休息，未來希望繼續和大家分享生活中的故事與感動。儘管將暫時停更「眾量級CROWD」頻道，Andy與家寧強調頻道仍會保留，因為這裡承載了與粉絲共同的回憶。兩人透露接下來將各自開通新頻道、展開新生活，希望粉絲多多關注他們的個人頻道，承諾雖然將以不同形式回歸，但不會忘記當初創作的使命，依然會帶給粉絲歡笑與正能量，並感性地說：「畢業快樂，後會有期。」