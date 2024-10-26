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▲劉鎮偉是導演也是演員，還曾跟周星馳合作過電影《大話西遊》、《回魂夜》。（圖／搜狐娛樂）

▲《賭聖》爆紅連帶捧紅主演周星馳（下右3）、吳孟達（上右2）、張敏（左3）等人。（圖／搜狐娛樂）

▲周星馳在《賭聖》裡以特異功能搓牌，成為膾炙人口的經典橋段。（圖／翻攝YouTube）

▲《賭聖》裡周星馳（左）餵吳君如（右）的「綺夢腋下」吃牛排，惡搞劇情讓人笑翻。（圖／翻攝YouTube）

喜劇天王周星馳最讓人印象深刻的作品除了《少林足球》、《功夫》之外，還有出道初期拍攝的低成本電影《賭聖》，當初該片上映後，港台票房合計突破1.8億台幣，也讓周星馳嚐到走紅滋味，而這部片的導演正是香港名導劉鎮偉（筆名技安）和元奎。劉鎮偉不僅是該部電影的導演更是編劇兼監製，他曾在受訪時透露，當初編寫《賭聖》的劇本架構其實只花了5個小時。1989年由王晶執導，周潤發、劉德華、王祖賢主演的電影《賭神》上映後，在兩岸三地掀起轟動，劉鎮偉看中《賭神》熱度，靈感噴發，參考其中部分背景架構，花了5個小時就寫出《賭聖》劇本，並找來好友元奎合作，打算利用這部小成本電影闖出名堂。果然，1990年《賭聖》在香港上映，短短28天票房就來到4132萬港幣（約新台幣1.7億元），後來《賭聖》在台灣票房也超過1900萬，成功打響主演周星馳的名號。但其實當初《賭聖》的發行公司嘉禾影業並不看好還默默無聞的周星馳，本來打算找梁朝偉來主演，可是被劉鎮偉擋下。劉鎮偉認為梁朝偉不符合劇中男主角的形象，又花了一點時間才說服嘉禾影業採用周星馳當男主角。電影樣片出爐後，本片唯一投資人吳思遠就相當看好，當即對周星馳認真地說了一句話：「《賭聖》上映之後，你就不再是當紅小生，而是香港最紅的人。」該句預言後來也真的成真了。除此之外，《賭聖》拍攝期間也有許多不為人知的故事發生，劉鎮偉透露，當初台灣賭王本來是找已故台灣男演員陳松勇飾演，但在開拍前陳松勇的母親過世，他臨時辭演喜劇片，劉鎮偉為了不開天窗才自己頂替上去。劉鎮偉也分享，有一場戲他們在九龍塘的西餐廳開拍，當時周星馳餵吳君如假扮的「綺夢腋下」吃飯，他為了做效果也真的吃了桌上的芥末醬，後來導演喊卡後，周星馳就大喊「好辣」便直奔廁所漱口。劉鎮偉追上去關切，才發現原來周星馳在喊辣時喊得太用力，居然把下顎弄脫臼了，當時還先送醫治療，讓他印象深刻。