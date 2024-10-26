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▲台灣大賽G5中信兄弟曾頌恩在6局下扛出深遠二壘安打，江坤宇安打貢獻打點，兄弟擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

據傳曾頌恩有望頂替入選中華隊！中職35年台灣大賽昨（25）日在洲際棒球場落幕，中信兄弟在系列賽戰以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，相隔2年後再度拿下中職總冠軍。曾頌恩本季在例行賽獲得兄弟重用，出戰112場比賽，繳出打擊率3成04、上壘率3成43、長打率4成41的漂亮成績單。讓球迷、網友更加為他抱不平，紛紛留言寫道：「這麼強肯定是12強國手」、「MVP肯定有入選國手對吧」、「十二強最大遺珠⋯」、「真的不選嗎？」等。中華隊主力打者，包含林安可、邱智呈、陳傑憲以及朱育賢等人都是左打，在曾頌恩加入後，除了被期待可以增加長打火力外，也能避免打線左傾問題。