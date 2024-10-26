據傳曾頌恩有望頂替入選中華隊！中職35年台灣大賽昨（25）日在洲際棒球場落幕，中信兄弟在系列賽戰以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，相隔2年後再度拿下中職總冠軍。兄弟「魚住」曾頌恩在系列賽敲出2轟，貢獻7分打點，獲選為FMVP，調整狀況絕佳，根據《聯合報》、《自由時報》等媒體指出，曾頌恩有望頂替入選世界12強賽的中華隊。
沒入選中華隊 網友抱不平
曾頌恩本季在例行賽獲得兄弟重用，出戰112場比賽，繳出打擊率3成04、上壘率3成43、長打率4成41的漂亮成績單。然而，世界12強賽中華隊公布28人名單時，卻不見曾頌恩名字，引起不少網友質疑。
進入台灣大賽後，曾頌恩首度出賽就繳出5成24的超高打擊率，並且轟出2轟，攻下7分打點，獲選為台灣大賽MVP。讓球迷、網友更加為他抱不平，紛紛留言寫道：「這麼強肯定是12強國手」、「MVP肯定有入選國手對吧」、「十二強最大遺珠⋯」、「真的不選嗎？」等。
如今，據多家媒體報導指出，曾頌恩的亮眼表現受到關注，目前已收到中華隊教練團徵詢意願，將有機會頂替入選中華隊，加入下一階段的集訓。中華隊主力打者，包含林安可、邱智呈、陳傑憲以及朱育賢等人都是左打，在曾頌恩加入後，除了被期待可以增加長打火力外，也能避免打線左傾問題。
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曾頌恩本季在例行賽獲得兄弟重用，出戰112場比賽，繳出打擊率3成04、上壘率3成43、長打率4成41的漂亮成績單。然而，世界12強賽中華隊公布28人名單時，卻不見曾頌恩名字，引起不少網友質疑。
進入台灣大賽後，曾頌恩首度出賽就繳出5成24的超高打擊率，並且轟出2轟，攻下7分打點，獲選為台灣大賽MVP。讓球迷、網友更加為他抱不平，紛紛留言寫道：「這麼強肯定是12強國手」、「MVP肯定有入選國手對吧」、「十二強最大遺珠⋯」、「真的不選嗎？」等。
如今，據多家媒體報導指出，曾頌恩的亮眼表現受到關注，目前已收到中華隊教練團徵詢意願，將有機會頂替入選中華隊，加入下一階段的集訓。中華隊主力打者，包含林安可、邱智呈、陳傑憲以及朱育賢等人都是左打，在曾頌恩加入後，除了被期待可以增加長打火力外，也能避免打線左傾問題。