我是廣告 請繼續往下閱讀

中警婦幼隊警員曾英綾、阮瀞瑩於本(113)年與臺中市家防中心性侵害保護扶助組合作，以「創傷OK繃-代間依附創傷的復原與重整」為題，將處理婦幼案件的模式撰文後投稿，展現了網絡整合和團隊合作，榮獲本屆「菁網獎」佳作，並於10月25日下午受邀至臺北市日光香頌晶宴會館頒獎典禮接受公開表揚。台灣防暴聯盟為促進我國保護性工作網絡發展「以被害人及其家庭為中心」之服務策略，自109年起將原先「婦幼保護網絡之承諾與行動」更名為「保護服務網絡之承諾與行動」，並取「菁英網絡」之意，將此網絡獎定名為「菁網獎」。曾員與阮員於110年間受理國中生遭家人性猥褻一案，被害人出生即被收養，但幾年後養父母離異，被害人跟著養父生活期間不幸遭其他家人性猥褻，直到忍無可忍向學校的老師傾訴，家人的惡行才曝光。中警婦幼隊受理本案後，積極偵辦並將案件進入減述作業程序，藉由減少重複陳述降低被害人傷痛；社政單位也立刻將被害人進行安置遠離加害者，另協助被害人聲請民事保護令避免再次受害。醫療單位提供被害人諮商管道，讓被害人可以藉由諮商逐漸接納自己。被害人於結案安置返家時，終於親自聽到加害者真誠的道歉，內心多年來累積的恐懼與痛苦，終於有了一個出口，讓淚水不禁奪眶而出，在那一刻，他不僅是原諒了加害者，也原諒了曾經因為恐懼而沉默忍受的自己。阮?瑩說，依附創傷，代表關係親密的人同時也是危險的敵人，受傷害的人會啟動防衛機制以求自我保護，本案中關係親密的家人同時身為性猥褻的加害者，讓被害人身受代間依附創傷，好在各網絡單位協力織成一張創傷OK繃，幫助被害人身心的創傷復原與重整，讓他逐漸放下傷痛，迎來蛻變重生的契機。中警婦幼警察隊隊長楊俊明表示，同仁獲獎是本市網絡合作的成果展現，本案被害人不是唯一也不會是最後一個受傷的人，各網絡單位為因應日趨複雜的保護性個案，更需要彼此協力，建立足夠的後備資源，以克服重重挑戰、提供被害人更完善的保護。