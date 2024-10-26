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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G1，洛杉磯道奇在10局下靠著Freddie Freeman擊出逆轉再見滿貫全壘打，以6：3力克紐約洋基取得首勝。當時洋基選擇敬遠Mookie Betts、改與Freeman對決，道奇球員們對此決定直言是「毫無尊重」，道奇MVP打線也將成為道奇奪冠的重要武器。Freeman在賽後透露，這一擊是出於對球隊與隊友的堅定信念。Tommy Edman表示：「這次換成Betts被敬遠，我心裡想，『好啊，現在就輪到另一位MVP了』，我知道Freeman絕對會打出去。」在Betts被敬遠後，Freeman真的為球隊扭轉局勢，轟出再見滿貫全壘打。大谷翔平先前多次遭敬遠，點燃了Betts的鬥志，而這次Betts被避開，則讓Freeman迎來決定勝負的時刻。談到Freeman的再見滿貫，Betts說：「我知道Freddie過去經歷了很多事，由他來決定這場比賽真的讓我感到很高興。」對於如何封鎖道奇「MVP打線」，將成為洋基隊的一大難題。洋基苦主Nestor Cortes也透露，自己對Freeman那一球確實有投到內角，但進壘點跟預期低了1、2英寸，如果位置在高一點壓制力會更好。