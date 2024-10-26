我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對道教廟宇文化似乎頗有興趣的三上還分別在龍山寺門口、金爐、大殿前擺出俏皮可愛的POSE紀念。（圖／yua_mikami IG）

▲三上換上優雅的高領短毛衣與豹紋短裙出沒艋舺龍山寺，超貼身的上衣讓她的身體線條、傲人上圍全都一覽無遺。（圖／yua_mikami IG）

▲除了參觀龍山寺外，三上悠亞還跑去吃阜杭豆漿、體驗了台灣的拍貼機，看來對本次台灣之旅相當滿意。（圖／yua_mikami IG）

「D槽女神」三上悠亞自去年從AV女優界引退後重新轉換發展跑道，積極經營個人品牌、YouTube，在綜藝、時尚圈中也相當活躍，轉型十分成功。近日三上受邀來到台北時裝週，對台灣文化饒有興趣的她也利用工作之餘四處觀光，還意外現身台北萬華區的龍山寺，身材火辣的她穿著貼身高領毛衣和豹紋短裙前去參拜，性感曲線也狂吸近9萬人朝聖「台味十足」的美圖。受品牌邀約登上台北時裝週的三上悠亞提前來台，一落地就先去街頭體驗傳統美食「阜杭豆漿」，大啖燒餅和豆漿的可愛模樣讓台灣粉絲超激動，沒想到返回日本後的三上似乎對這趟台灣之行意猶未盡，昨（25）日晚間在IG上連曬8張走訪龍山寺的照片，還配文寫下：「台灣的回憶」，似乎玩得不亦樂乎。三上換上優雅的高領短毛衣與豹紋短裙出沒艋舺龍山寺，超貼身的上衣讓她的身體線條、傲人上圍全都一覽無遺，下半身的豹紋短裙也將她的皮膚襯托的更加白皙光滑，修長鉛筆腿讓粉絲目不轉睛，眼睛大吃冰淇淋。龍山寺之旅的貼文一出，短短15小時就吸引超過8.6萬人按讚，粉絲們也十分歡迎女神的到來，湧入留言區喊話：「Welcome to Taiwan！」而對道教廟宇文化似乎頗有興趣的三上還分別在龍山寺門口、金爐、大殿前擺出俏皮可愛的POSE留念。除了參觀龍山寺外，三上悠亞還跑去中正紀念堂以及體驗了台灣的「拍貼機」，在參觀其他民眾的照片時，她還偷偷將自己的照片貼上拍貼機，準備給粉絲們來點意外的「小彩蛋」，看來對本次台灣之旅相當滿意，熱愛美食的三上也直言，期待下次的台灣行能品嚐到更多特色美食。