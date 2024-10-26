我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G1於今（26）日在洛杉磯火熱開打，洛杉磯道奇憑藉Freddie Freeman在延長10局下戲劇性再見滿貫全壘打，以6：3逆轉擊敗紐約洋基，率先搶下系列賽首勝。這一擊不僅為道奇打下勝利，也代表著道奇離世界大賽冠軍更進一步，因為從歷史數據來看，在首戰以再見方式奪勝的球隊，奪冠機率高達88.8％。根據大聯盟數據專家Sarah Langs資料顯示，道奇成為世界大賽歷史上第一支以再見滿貫砲逆轉奪勝的球隊，同時是史上第10支在世界大賽G1以再見方式奪勝的球隊，在過去9支隊伍中，有8支最終奪冠，奪冠機率達88.8％，這也為道奇開啟了奪冠的好兆頭。進入延長第10局下，道奇隊攻佔滿壘，Freeman面對洋基左投Nestor Cortes的第一球果斷出擊，將球轟出全壘打牆外，一棒跟對手說再見。Freeman在賽後接受訪問時表示，「這是非常激動人心的時刻，球隊上下都充滿了信心。」道奇預計於明（27）日世界大賽G2派出日籍王牌投手山本由伸登板，力求在主場拿下2連勝。隨著Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman的MVP打線持續發威，洋基投手群該如何對付，成為世界大賽奪冠的關鍵。