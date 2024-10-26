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中國2025年度國家公務員考試，24日晚間已結束報名，雖然連續7年擴招，今年開出的職缺也比去年增加約160個，但競爭難度不減反增，甚至出現1萬多人搶1個職缺的狀況，有分析認為，這與中國近年經濟狀況不佳、失業率攀升有關。根據《自由亞洲電台》報導，今年中國國考報考人數，比去年增加了34萬餘人，部分職位競爭尤為激烈。其中，中華職業教育社聯絡部的一級主任科員及以下職位僅招聘1人，卻有16702人報名，競爭比高達16702∶1。該職位對專業要求較寬泛，而且只需本科學歷，沒有基層工作及戶籍限制。報導引述時事評論員王劍觀察，認為在中國，國考是許多人的最後一個方案：「現在經濟不好，找不著工作，或是找不著理想的工作，大家就把希望放在國考，怎麼著也是個國家公務員，這個心態就是求穩。不然怎麼辦，外資企業在撤離，私營企業不可靠，中小企業倒閉，國有企業你進不去，那往哪去？」在他看來，國考算是一個趨利避害的選擇，相對於其他企業和崗位，已經是非常安穩，不像有時私人企業、中小企業，「分分鐘就倒閉」。也有分析指出，公務員成為中國民眾追捧的工作，也是因為中國本來就有「學而優則仕」的觀念，且這幾年雖然中國多地都爆出公務員減薪欠薪的消息，但隱形福利還是不少。除此以外，2025年國考也發生了一些變化，最重要的是政治理論成為單獨的考試部分，直言：「無非是增加習近平中國特色社會主義理論的內容，是一種政治洗腦。這就考試指揮棒，與其上崗以後不斷地政治學習，那你在崗前直接學好，不是更好？」