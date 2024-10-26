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如果，兩岸萬一真的不幸兵戎相見，就算只是短期局部性有限戰爭，恐怕也可能造成，中華民族、中華民國、台灣人和中國人，共同承擔的「四合一災難」！一旦兩岸開戰，若北京政權像俄羅斯因「俄烏戰爭」一樣，受到國際性制裁，後果比後者嚴重數倍。需要進口原物料、零組件，占GDP約 27-30%的生產製造業，和帶來外匯收入，佔GDP約18%的出口貿易，都將受到嚴重打擊。是否能撐的比俄國長久？而台灣，兩岸槍響之後，即使得以保全不被中共佔領和「統一」，本土企業還會繼續「根留台灣」？外資企業還會追加投資湧進？400年一遇，台灣當前總算「翻身」，現在成為被外人羨慕的「豐產樂活」之地，還會繼續保有？台灣內部藍綠2黨，為統獨及國家認同議題，政治纏鬥了30多年。沒有解決改善兩岸難題，反而讓人民陷入對立兩極，和平穩定的破壞風險日益飆高。藍綠政黨及支持民眾，應該正視和面對真正的問題來自，其實是對歷史認知，有著無法交集的「歷史平行線」。「台灣派」與「民國派」，對1895到1945台灣被割讓日本殖民期間的歷史，以各自的視角，而產生對許多「史事」，有完全相左的認知解讀。隔閡和對抗，就被這些「根本矛盾」引燃助漲。首先，在「抗日戰爭」的看法上，「民國派」認為這場戰爭，是中華民族對抗侵略，付出無數血肉代價後的慘烈勝利，並以此為榮。而「台灣派」則認為這段歷史充滿矛盾和暗黑，當時以殖民地日本臣民身份，約有20萬台灣人被徵召加入日本軍隊和相關輔助單位，這些人多數參加了在東南亞、南太平洋等戰場上的作戰。許多台灣人在戰場上充當前線士兵、工兵或軍事輔助人員，不少人付出了生命。些無從選擇，被徵召參戰的台灣人中，約有3萬人死亡或失蹤。因此，對「台灣派」民眾而言，「抗日戰爭」勝利，帶來複雜的歷史記憶和悲情傷痛。其次，1949年10月25日，日軍在台北公會堂，向蔣介石派來的國軍將領投降，舉辦了受降儀式。「民國派」將這一天視為，「台灣回歸中華民國」，可喜可慶的「光復」歷史時刻。但「台灣派」有人認為，這只是換了一個新外來統治者，從日本轉換為國民黨政府，並不完全符合「回到祖國」定義。對他們而言，只是更換了外來殖民統治政權。若說他們的「祖國」，應該是1895把台灣割棄的「大清帝國」。推翻滿清新立的國家，根本就已與自己無關了。最後，是關於台灣人曾經「皇民身份」的認知分歧。「民國派」通常譏笑，那些平常心看待「皇民身份」的台灣人，認為他們不以被殖民的「屈辱象征」為恥辱，反而回味留戀。「台灣派」則認為，之所以成為「皇民」是大清帝國無力保護子民的歷史產物，是無奈之選。他們會反問「民國派」，大清帝國曾統治漢人兩百多年，漢人當時同樣歸順求生，沒有天天反抗。如今大家還愛看清朝宮廷劇，不以整個民族被奴役的歷史有感羞愧。憑什麼來小台灣當過「皇民」？這三個例子凸顯出，「台灣派」與「民國派」在歷史認知上，如平行線般無法交集。進而造成身份認同、政治觀點分歧，也是統獨和國家認同衝突，難以化解對立之源頭。如果，「歷史平行線」2條線上的民眾，不能設身處地考量對方祖輩們的歷史境遇，不願了解和理解那些無奈悲情、感傷痛苦，就無法達成最終相互諒解與和解。台灣從5千年前的原住民，到400年前從閩南跨海謀生而來的先民；從70年民國大撤退軍民，到近幾十年來婚嫁來台的新移民，都已消弭省籍內外，不分先後主客之別。在現實社會中，平等合作友善地紅生共存。「歷史平行線」無法強令別人放棄修正，就要學習相互尊重、包容，接受對方因不同歷史經歷、歷史認知，有不同「情感國家」認同傾向。而不是把別人統獨及國家認同取向，當成罪過和邪惡。不僅民進黨、國民黨，包括對岸的中共，綠藍紅若無法跳脫，歷史認知的互異的難題和困境，就極有可能對撞失控。一起共同造成，中華民族、中華民國、台灣人、中國人的「四合一災難」！不願意去了解、理解，別人的悲情與痛苦，就無法達成真正的諒解、和解。在台灣的「台灣派」、「民國派」民眾，需要面對這個課題。兩岸都來自中原文化、中華文化人民，都需要面對「歷史同行線」。只有一起強大，才能避免歷史悲劇再次上演。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com