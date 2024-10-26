我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧將擔任第6屆走鐘獎的頒獎嘉賓。（圖／走鐘獎IG）

▲香港YouTube團體「試當真」從香港飛來台灣，粉絲高舉巨大布條。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

第6屆走鐘獎今（26）日在台大體育館盛大登場，創作者各個依序抵達現場，現場早已有大批粉絲在現場守候，啦啦隊女神李多慧將在典禮上擔任頒獎人，這同時也是她首度走紅毯，有粉絲一早5點就從屏東殺上台北，嗨喊女神穿戰袍怎麼樣都好看，而香港YouTube團體「試當真」的粉絲更是從香港飛來台灣，快閃兩日，就為了支持偶像。走鐘獎星光大道2點開始，李多慧的粉絲們從中午12點就在場等待，住在屏東的粉絲更是一早5點起床，直接搭高鐵上台北，就為了見李多慧一面，明天大家還要去跑李多慧的其他活動，被問到期待李多慧的戰袍嗎，他也直呼：「李多慧不管穿什麼都會很厲害！」其中一名粉絲大哥更是從李多慧剛來台灣就追到現在，被啦啦隊女神的超強舞蹈魅力折服，相機上還貼著粉絲自製的李多慧貼紙，不僅如此，粉絲還自製了應援外套、小扇子，誠意十足。香港YouTube團體「試當真」這次入圍兩項提名，分別為「最佳MV獎」、「最佳戲劇獎」，他們的粉絲更是今日從香港飛來台灣，才剛下飛機，11點就抵達走鐘獎現場，高舉巨大布條，他們透露只打算待一晚，明日就飛回香港，就是為了幫「試當真」加油打氣。黃氏兄弟這次入圍「年度團體創作者」，鐵粉9點就來現場守候，其中從19歲到35歲都有，年齡層跨度大，儘管這次入圍獎項的勁敵很多，她們仍堅信偶像會得獎，被問到有帶應援小物來支持偶像嗎，她們也笑說：「一顆真誠的心！」