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▲曾莞婷試鏡廣告被要求光著身子吃餅乾，她透露該間廠商頗具知名度。（圖／小姐姐請回答YouTube）

▲曾莞婷試鏡被要求脫掉衣服只貼胸貼，她當下果斷拒絕。（圖／小姐姐請回答YouTube）

▲曾莞婷主持的《小姐姐請回答》將在11月停播，令不少粉絲感到惋惜。（圖／TVBS提供）

42歲女星曾莞婷拍過八點檔《甘味人生》、《意難忘》，火辣身材和甜美外型讓她長紅至今。近日曾莞婷也在自己主持的節目《小姐姐請回答》分享恐怖試鏡經歷，她說曾有餅乾品牌大廠約她試鏡，竟要求她脫光上衣吃餅乾，只能貼胸貼；曾莞婷當下有點傻眼，也發現機器並沒有在拍，於是她以沒準備好為由拒絕廠商「驗貨」要求，最後才成功離開。曾莞婷在節目《小姐姐請回答》分享恐怖試鏡經歷，她說自己年輕時曾試鏡某家知名餅乾品牌廠商的廣告，由於拍攝時要在冰箱前光著身子吃餅乾，因此導演說要檢查她的身型，希望她穿緊身一點的衣物。於是曾莞婷就穿著小可愛、安全褲試鏡，怎料拍到一半又被要求可不可以只貼胸貼就好，讓曾莞婷傻眼。曾莞婷說她當下只是試鏡沒有確定要拍該支廣告，而且她看試片時攝影機的燈也沒有亮，認為有點古怪，最後直接拒絕對方，以沒準備好為由離開現場。回憶起該起事件，曾莞婷也氣憤的說：「（當）我是傻的嗎」、「叫我做這樣的動作是什麼樣的意思？」其他女星聽後則大讚曾莞婷非常冷靜機智。除了試鏡的恐怖經驗外，曾莞婷也曾分享自己遇過「恐怖情人」的故事，她表示以前有交過一名男朋友，不滿她半夜出去玩，竟拿打火機要燒掉之前送給她的禮物娃娃。曾莞婷說當下自己被嚇到，很怕會被波及毀容，就下定決心一定要跟這個男生分開，兩人才因此分手。曾莞婷回憶這段故事也直言：「遇到不對的人，感情真的相當的內耗，有情緒穩定的另一半，勝過千句萬句我愛妳！」