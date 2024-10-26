▲烏日區農會規劃闖關活動傳遞好米產地知識及多元米食(圖／農業局提供2024.10.26)

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稻米是台灣重要的糧食作物，為推廣地在好米，台中市政府農業局輔導烏日區農會今(26)日在烏日國中舉辦「農耀烏日‧好米故鄉」台中市稻米產業文化節暨青農成果發表、米食推廣行銷農特產品展活動，強調食用國產稻米的好處和價值，並透過農業成果展宣揚稻米生活文化，以青農論壇推動食農教育，提高參與民眾對稻米的喜好，帶動國產米食消費。農業局表示，烏日區水稻栽培面積約857公頃，為台中市重要稻米產區之一，烏日區農會於110年推出「烏溪糧倉」稻米品牌，藉此活動積極推廣烏溪流域生產的高品質稻米，同時也表揚榮獲今年台灣稻米達人選拔香米組全國金牌農友林凡閔，他同時也是2022日本米食味分析鑑定競賽特別優秀賞得主，水稻栽培技術卓越。農業局指出，為配合政府政策推動青年從農，也邀請青年農民分享從農的心路歷程，鼓舞更多青年朋友投入台灣農業領域，再利用本地青農生產的稻米、辣椒、番茄、芫荽等時令作物，帶領民眾親手製作清爽開胃莎莎醬，藉以推廣食物選擇權，推動食在地享當季理念，培育食農素養，將農產業文化落地生根，融入於日常飲食生活當中。今烏日區農會規劃闖關活動傳遞好米產地知識及多元米食應用，認識稻米產銷過程到米食品評，結合米食手作體驗，吸引親子家庭共同參與。此外，也邀請民眾一起跳台灣好米健康操，設計趣味推稻草捲競賽，還有公務社福公益宣導、發放樹苗美化環境淨零減碳等活動，提升民眾對農業、農產、農民、土地、社區的關懷和認同。