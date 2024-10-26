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▲薔薔以一席金色深V禮服現身，裙擺短到露出性感腿根，驚艷全場。（圖／記者李政龍拍攝）

▲被問到是否有準備得獎感言，薔薔當場爆氣。（圖／記者李政龍拍攝）

第六屆走鐘獎今（26）日在台大體育館舉辦，薔薔（林嘉凌）今年將角逐「可以色色獎」和「年度個人創作者獎」兩項大獎，她先前受訪時透露自己在典禮上會比去年更辣，在典禮現場以一席金色深V禮服現身，裙擺短到露出性感腿根，驚艷全場，她也透露自己沒有做任何防護措施，且進會場時竟是穿著拖鞋騎腳踏車，無厘頭行徑讓現場都笑翻，談到是否有準備得獎感言，更是直飆粗口：「期待值那麼高衝X小？幹嘛？」薔薔自爆沒有防護措施，不改瀟灑個性直喊：「要做不做都可以，無所謂啦！」她也坦言現在為了搜集YT影片題材都在各地跑來跑去，「可以行萬里路，體驗不同的東西、尊重不同的文化也遇見不同的人。」薔薔不在乎有沒有得獎，強調自己就是來「漂亮」的，「得不得獎不重要，主要是讓大家感受到我們對美麗的用心，但有得獎ok啦！有得獎算撿到。」被問到是否有準備得獎感言，薔薔當場爆氣：「誰要準備得獎感言，又還沒得獎！寫那兩頁，結果沒得獎，白痴！做白工的啦！神經病以為自己會得獎，寫那兩三頁，期待值那麼高衝X小？幹嘛？不用！我沒有在做這一套的！」她強調有得獎就上台謝謝大家，或是臨機應變都好，沒得獎也沒關係，「我們都沒有稿的，都是直接。」