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▲徐媽媽黃春梅很年輕便生下徐家3姊妹，她的少女時期模樣曝光。（圖／娛樂少稍年微博）

▲70歲徐媽媽保養得宜（左），右為小S。（圖／小S臉書）

▲徐媽媽（前排右一）與大女兒徐熙嫻（後排右二）、大S（後排左二）及小S、女婿許雅鈞（前排左一）全家福。（圖／黃春梅臉書）

大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）母親黃春梅（徐媽媽、S媽）為演藝圈著名星媽，兩位大明星女兒出道30年來，徐媽媽登上媒體版面的頻率不算低，知名度頗高，近日網路上流傳黃春梅年輕時的照片，美貌和韻味不輸女明星，尤其一雙桃花美眸電力十足，引發關注。大陸網友昨（25）日在微博分享一張泛黃舊照，大小S媽媽黃春梅一頭長髮側撥，化上淡妝，戴著耳飾，穿一件削肩正紅色服裝，露出肩頸線條，一對媚眼和臥蠶相當勾人，唇型也很唯美，推估年紀只有20歲上下，她懷中抱著襁褓中的愛女，疑似為二女兒大S。原PO形容：「大S媽媽年輕時美貌動人，那雙桃花眼格外迷人。」貼文一發布，網友稱讚：「年輕時好美！」還有人認為神似她的前女婿汪小菲現身老婆Mandy，「怎麼像馬筱梅？」9月9日，小S在粉專發文，祝賀老媽生日快樂，「我親愛的媽媽竟然已經70大壽了，怎麼看起來還是像20歲的少女一樣～」黃春梅曾經分享，從小家境貧困，國小畢業後沒有繼續升學，她上台北應徵餐廳洗碗工，幫家中貼補生活費，那時期認識銀樓少東、前夫徐堅，對方對她熱烈追求，兩人不久便登記結婚，黃春梅陸續生下長女徐熙嫻、次女徐熙媛和么女徐熙娣，但老公為徐家單傳獨子，黃春梅受不了傳宗接代的壓力，以及枕邊人好賭、花心的行徑，毅然決然離婚。逃離痛苦的前段婚姻，黃春梅靠著房仲工作養大3名女兒，還幫忙還清前夫欠下的百萬賭債，讓3個孩子都非常敬佩媽媽堅韌、大度的性格。