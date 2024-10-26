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▲黄小潔Jerry和蒂奇今（26）日一起出席第6屆走鐘獎，頻道入圍了兩項獎項。（圖／走鐘獎YT）

黄小潔Jerry和蒂奇今（26）日一起出席第6屆走鐘獎，身為手作狂人的黄小潔，入圍「親手做的獎」和「生活風格獎」，服裝也是超有特色，而他在紅毯上秀出了柯震東帶去金鐘獎的「老婆芙莉蓮紅內褲」，作為得獎集氣幸運物，並喊話如果得獎就要把這精神傳遞下去。黄小潔Jerry在入圍「親手做的獎」的影片中，做出將芙莉蓮魔法具象化的魔法杖，他在紅毯上突然從口袋中掏出一件紅內褲，竟然就是柯震東在金鐘獎的幸運物紅內褲，黄小潔Jerry表示：「我把一位更有芙莉蓮精神的人帶來了！如果我得了獎，就把這個精神傳遞下去。」主持人打趣如果真的得獎了，那大家都要來搶這件幸運內褲了。柯震東日前出席金鐘獎時，帶著印有「老婆」芙莉蓮的紅內褲，果然真的勢如破竹拿下獎座，他在昨日出席活動時，表示目前把紅內褲借給了某位走鐘獎入圍者，當作傳達得獎運氣的幸運物，被問到是誰？柯震東說等之後再說，不然沒得獎的話很尷尬，今日證實借出的對象就是黄小潔，讓網友都好奇黃小潔會不會得獎，笑說：「是不是真的有紅內褲的力量呢？」