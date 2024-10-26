2024年第六屆走鐘獎今（26）日於台大體育館舉，下午開始陸續有Youtuber走上紅毯登場，不過卻有鄉民發現，2024年走鐘獎入場票卷到今天下午都還有4區沒賣完，話題曝光也引發大批網友認同「收費決策太傷了」。
呱吉揭主辦走鐘困難內幕！忍痛宣布收費入場
「走鐘獎」從2019年創立開始，已經成為台灣YouTuber界的年度盛會，過去一直都是免費索票，幾乎年年都秒殺，直到今年10月主辦單位代表「呱吉」邱威傑宣布，今年走鐘獎不再免費索票，而是改為收費制，一張門票300元。
呱吉坦言，走鐘獎辦到今年第六屆，「每一屆都很爽也很痛苦，每一次都有突破，但每一次也都增加更多的包袱」，去年舉辦第五屆走鐘獎還移師高雄流行音樂中心舉版，在各方協助下完成史上規格最高演出，還脫離模仿三金設計風格，走出自己的路。
但去年的空前盛況的走鐘獎，檯面下其實面臨300萬資金缺口危機，對此，呱吉也透露，其實去年典禮開始前一個月，才獲得神秘友人幫助，勉強湊齊活動資金，但並不能將此視為常態，便決定將本屆走鐘獎索票規則由「完全免費改為300元」。
入場票要300元索票熱度不如往年？典禮快開始還有4區能買
今（26）日下午走鐘獎已經開始讓Youtuber開始依序走紅毯，並將於下午5點開始讓觀眾入場，就有PTT鄉民前往查看「走鐘獎第六屆 頒獎典禮入場票券」的索票頁面，發現視野最佳的西區1至5區票券已經全數賣光，但是包含北3、5區、南3、5區等4個區域仍有未賣完，讓他忍不住感到疑惑「集合所有大咖Youtuber的典禮，連台大體育館的票都賣不完？」
回顧去年第5屆走鐘獎前往高雄流行音樂中心舉辦，可容納4至6千的場地在索票開啟之後直接秒殺，2023年10月5日二次索票也迅速搶光；但今年第六屆走鐘獎轉往台大綜合體育館 3樓主球場舉辦，現場固定席位為3221席，票卻只賣出7成，顯見300元入場票價對於人氣也有一定程度的影響。
事實上先前就有許多網友，針對走鐘獎收費一事提出負面看法，「一開始只是搞笑的目的，搞到變正式，本意全失，變成另外一個金馬獎，你要收費我不如去看金馬獎」、「走鐘獎的意義跟初衷已經不一樣了」、「在家看YT直播省300元，體驗也一樣」、「爭議人物太多了」。
但也有一票粉絲力挺「票價300還好吧，辦這種活動本來就要花很多錢」、「不知道大家在噴什麼，辦活動本來就要錢呀，想去就去不想去就不要去」、「寧願給YT無廣告，也不願花錢買票進場支持創作者嗎」。
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「走鐘獎」從2019年創立開始，已經成為台灣YouTuber界的年度盛會，過去一直都是免費索票，幾乎年年都秒殺，直到今年10月主辦單位代表「呱吉」邱威傑宣布，今年走鐘獎不再免費索票，而是改為收費制，一張門票300元。
呱吉坦言，走鐘獎辦到今年第六屆，「每一屆都很爽也很痛苦，每一次都有突破，但每一次也都增加更多的包袱」，去年舉辦第五屆走鐘獎還移師高雄流行音樂中心舉版，在各方協助下完成史上規格最高演出，還脫離模仿三金設計風格，走出自己的路。
但去年的空前盛況的走鐘獎，檯面下其實面臨300萬資金缺口危機，對此，呱吉也透露，其實去年典禮開始前一個月，才獲得神秘友人幫助，勉強湊齊活動資金，但並不能將此視為常態，便決定將本屆走鐘獎索票規則由「完全免費改為300元」。
入場票要300元索票熱度不如往年？典禮快開始還有4區能買
今（26）日下午走鐘獎已經開始讓Youtuber開始依序走紅毯，並將於下午5點開始讓觀眾入場，就有PTT鄉民前往查看「走鐘獎第六屆 頒獎典禮入場票券」的索票頁面，發現視野最佳的西區1至5區票券已經全數賣光，但是包含北3、5區、南3、5區等4個區域仍有未賣完，讓他忍不住感到疑惑「集合所有大咖Youtuber的典禮，連台大體育館的票都賣不完？」
回顧去年第5屆走鐘獎前往高雄流行音樂中心舉辦，可容納4至6千的場地在索票開啟之後直接秒殺，2023年10月5日二次索票也迅速搶光；但今年第六屆走鐘獎轉往台大綜合體育館 3樓主球場舉辦，現場固定席位為3221席，票卻只賣出7成，顯見300元入場票價對於人氣也有一定程度的影響。
事實上先前就有許多網友，針對走鐘獎收費一事提出負面看法，「一開始只是搞笑的目的，搞到變正式，本意全失，變成另外一個金馬獎，你要收費我不如去看金馬獎」、「走鐘獎的意義跟初衷已經不一樣了」、「在家看YT直播省300元，體驗也一樣」、「爭議人物太多了」。
但也有一票粉絲力挺「票價300還好吧，辦這種活動本來就要花很多錢」、「不知道大家在噴什麼，辦活動本來就要錢呀，想去就去不想去就不要去」、「寧願給YT無廣告，也不願花錢買票進場支持創作者嗎」。
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