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▲邱姓犯嫌涉嫌使用大量假帳號，利用搶票程式等不法方式，大量取得藝人演唱會取票序號，再以高於數倍票券價格出售，獲得高額不法暴利。（圖／翻攝畫面）

台北市政府警察局刑事警察大隊，日前接獲報案，網路平台哄抬販售知名藝人演唱會票券。為杜絕藝文市場黃牛亂象，台北市政府成立「黃牛防治作業府級任務小組」，李西河局長更指示成立專責查緝小組，全面展開網路巡邏行動。刑事警察大隊偵查第二隊於接獲情資後，即報請士林地方檢察署星股詹于槿檢察官指揮偵辦，深入查緝黃牛不法行為。案經蒐證，偵知邱姓犯嫌在臉書架設經營「史○樂家族售票平台」粉絲專頁，擁有8千名粉絲，並涉嫌使用大量假帳號等虛偽資料，利用搶票程式等不法方式，連線演唱會門票售票系統，大量取得知名藝人演唱會取票序號，再以高於數倍票券價格出售，獲得高額不法暴利。目前初估，近期將舉辦之周杰倫、張惠妹等演唱會，即有近百組客人付款購買票券。專案小組於昨(25)日，持搜索票前往新北市汐止區，查緝邱姓犯嫌到案，並查扣演唱會票券57張(含預購票券36張)、現金禮券6張、行動電話1支、筆記型電腦1台、桌上型電腦1台等證物。警詢後依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書等罪嫌，移送士林地方檢察署後續偵辦。經檢察官漏夜訊問，邱姓犯嫌涉犯《文化創意產業發展法》之以不正方式購票、行使偽造準私文書等罪嫌，26日凌晨諭令交保10萬元，併予限制出境出海。 檢方表示，將持續深入追查，依法嚴辦，籲請大眾尊重音樂表演及藝文票券正常販售流通，千萬不要買賣黃牛票，否則販售者除將由主管機關依法處以票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰外，並將面臨前述相關刑責。對此，台北市政府警察局宣示，將持續全面清查網路平臺，針對利用各演唱會票劵加價哄抬販售、詐騙，或以不正方式、虛偽資料大量掃票等情形嚴正執法，統計至本(26)日12時止，已查獲加價販售票券計60件62人。另提醒民眾，本次演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙。同時呼籲勿購買黃牛票，助長哄抬票價歪風。