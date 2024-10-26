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▲柯佳嬿（左圖）和坤達互動甜蜜，時常在網路上放閃。（圖／Threads）

▲坤達和柯佳嬿結婚多年，兩人感情甜蜜沒被時間消磨，是演藝圈的模範夫妻。（圖／記者李政龍攝）

藝人柯佳嬿與謝坤達自2017年底登記結婚，婚後穩定幸福，已攜手度過6年時光。雖然兩人鮮少在公眾場合表達愛意，但日前接受派翠克的訪問時，柯佳嬿以「一本正經講X話」的風格，幽默談及兩人相處的趣味細節，成功引發熱烈反響。當主持人問到「謝先生」筷子掉地會怎麼撿時，柯佳嬿一本正經地笑著回答：「他會蹲下撿16次，到第16次才會拿去洗。」這段話充滿俏皮逗趣，引來觀眾大笑，更有網友直呼這對夫妻的幽默互動「後勁好強」。在訪談中，柯佳嬿被問及對先生的稱呼時，她淡定回應「謝先生」，瞬間增添了不少甜蜜氣氛。這個看似正式的稱呼，其實蘊含了夫妻間獨有的默契與愛意，不僅展現出她對坤達的尊重，也給人一種穩重的幸福感。這段談話讓觀眾感受到兩人之間深厚的情感基礎，也為夫妻間的細膩互動增添了一層溫馨的色彩。網友紛紛留言讚美兩人的互動「甜而不膩」，這樣的自然和低調更顯得真摯可愛。談及日常生活時，柯佳嬿透露自己對烹飪十分感興趣，無論是網上找到的新食譜還是朋友分享的創意料理，她都樂於嘗試。當被問到坤達對其廚藝的評價時，柯佳嬿笑說：「他也只能說好吃！」這句話幽默又真實，完美捕捉了夫妻之間的輕鬆互動，也引來不少網友共鳴。不少粉絲表示，柯佳嬿的料理雖可能未達頂級水準，但坤達的評價顯示出他對老婆的支持和疼愛，這樣的夫妻相處模式讓人心生嚮往。柯佳嬿與坤達兩人以幽默風趣的互動，展現出平凡日常中的愛意。這對夫妻不僅在生活中注重彼此的需求，也樂於在訪談中分享他們的相處點滴，這種不經意的甜蜜為他們的婚姻增添了無限魅力。柯佳嬿的言行展現出她溫柔且富有包容的性格，而坤達則以默默支持和寵愛回應她的努力，這樣的互動讓觀眾們不禁大呼：「這就是理想中的婚姻！」