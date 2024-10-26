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中信兄弟昨（25）日以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，正式成為中職35年總冠軍，而在台灣大賽落幕的同時，將在台北大巨蛋舉辦的世界12強賽預賽，也進入倒數。古林睿煬本季投出生涯最佳賽季，先發21場，拿下10勝2敗，吃下125局是個人生涯新高。經教練團討論並徵詢意願後，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽，3位球員預計於28日加入中華隊在臺北大巨蛋集訓行列。投手：郭俊麟（統一獅）、黃恩賜（中信兄弟）、林昱珉（亞歷桑納響尾蛇3A）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、張奕（富邦悍將）、江國豪（富邦悍將）、陳冠偉（味全龍）、林凱威（味全龍）、陳柏清（台鋼雄鷹）捕手：林家正（亞歷桑納響尾蛇2A）、戴培峰（富邦悍將）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）內野手：潘傑楷（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、朱育賢（樂天桃猿）、林立（樂天桃猿）、李凱威（味全龍）、張政禹（味全龍）外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、曾頌恩（中信兄弟）