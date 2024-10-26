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▲未南時空展不僅是臺南400系列主題館之一，也是2024臺灣設計展的響應展館，展覽內容以衣住行育樂為主題，貼近民眾的日常生活。（圖／南市府提供）

▲「未來生活展」特別設計為嘉年華活動，匯集觀光工廠、地方創生及特色店家的「市集」、「DIY體驗」、「萬聖節變裝」及「表演活動」。（圖／南市府提供）

臺南400未來生活展─未南時空 Future Time Gate 於今(26)日開幕，南市府透過結合「2024臺南觀光工廠 萌鬼搗蛋嘉年華」、113年臺南地方創生成果展「地方力．創意潮」以及「Night 4 t0 meet y0u! 博物館，晚上見!」等主題活動，成功吸引了許多民眾到場同樂。市長黃偉哲期盼結合地方創生的初級產業到未來科技生活，能讓民眾獲取到未來產業發展資訊，力邀探索臺南過去與未來。「未來生活展」開展特別設計為嘉年華活動，並匯集觀光工廠、地方創生及特色店家的「市集」、「DIY體驗」、「萬聖節變裝」及「表演活動」，這不僅讓全國民眾能夠參加特展，還能享受多樣豐富的活動，讓現場氣氛達到高潮，並讓大家皆沉浸於快樂氛圍中，擁有美好的假日時光。黃偉哲表示，此次展覽旨在成為「了解臺南經濟發展進程及未來科技研發製造的最佳場域」，並邀請11家臺南企業策展，而展館也藉由運用多媒體、AI科技及AR技術，打造沉浸式的互動體驗，透過主題圍繞「大臺南宇宙」的概念，來讓參觀者穿越時空，探索臺南從貿易重鎮到科技城市的變遷。黃偉哲強調，臺南是台灣第一個城市，也擁有最先進的半導體科技在臺南，這次展覽將未來生活館結合具有地方特色的地方創生成果展，從過去初級產業到未來高科技生活都看得見，邀請民眾一定要來樹谷生活科學館，探索臺南的過去與未來。經發局表示，此次展覽不僅是臺南400系列主題館之一，也是2024臺灣設計展的響應展館，展覽內容以衣住行育樂為主題，貼近民眾的日常生活，展現出產業新局及共創未來的合力成果。另外，臺南市觀光工廠每年舉辦各種活動，讓民眾有更多機會接觸與了解觀光工廠，並推出八大新旅遊路線，積極輔導觀光工廠提升內部品質並加強行銷，吸引更多人深入探索臺南。展覽期間為10月26日至11月10日，上午9時至下午5時免費入場（最後入館為下午4時30分，每週一休館），地點位於臺南市樹谷生活科學館（臺南市新市區中心東路12號），歡迎大家前來參觀！相關資訊：臺南400官網查詢。