我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NanaQ的影片公開後，沉默多日的Henry也在社群平台中吐露心聲，直接開嗆女方：「可能要被發到分手第365天」、「生財工具94我」。（圖／Threads）





▲NanaQ與前男友Henry分手後，每日都會在社群平台中分享以「失戀第X天」為開頭的紀錄影片，目前為止已經發到第5天。（圖／nanaq1111 IG）

▲Henry（下）被問到NanaQ影片中的言論是否屬實時，他也大方坦承女方說的是實話。（圖／Threads）

▲Henry（下）針對NanaQ所說的「男友要看證券戶」一事作出解釋。（圖／Threads）

「極簡系」網紅NanaQ日前認愛素人男友Henry，交往一個多月的他們卻在戀情公開4天後分手。男方提出分手似乎給NanaQ帶來很大的打擊，情斷後她開始每天在社群平台上紀錄失戀的心情，截至昨（25）日已經第5日。沉默多日的前男友Henry對此也無奈嘆息：「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了。」還忍不住自我調侃，作為素人的自己就是網紅前女友的「生財工具」。NanaQ與前男友Henry分手後，每日都會在社群平台中分享以「失戀第X天」為開頭的紀錄影片，目前為止已經發到第5天。在前幾日的內容中，NanaQ多以個人心情為主，直到昨日才首度公開與Henry的交往細節。在影片中她提到：「前任說過喜歡乖乖牌，所以刪掉了曖昧對象的聯繫方式」、「每3天發1次合照、發文要tag男友、做任何事都要講、已讀就要回、給新家鑰匙」，心酸表示就連證券帳戶都給對方看了，但最後還是落到被分手的地步，讓難以走出情傷的她忍不住感慨：「這麼聽話有什麼用？到底要怎麼做才對？」NanaQ的影片公開後，沉默多日的Henry也在社群平台中吐露心聲，開嗆女方：「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了，可能會被發到『分手第365天』」，作為素人的他還無奈表示如果不說點什麼，就會變得像默認NanaQ所說的內容，此言一出也讓粉絲的「八卦魂」熊熊燃燒，紛紛留言敲碗想聽男方說法。面對外界的疑惑，Henry雖然狂酸女方：「有流量，有錢賺」、「可能可以靠這波賺錢吧！生財工具94我」但還是一項一項在留言區解答粉絲的疑惑，被問到NanaQ影片中的言論是否屬實時，他也大方坦承是實話。不過Henry也表示女方所提到的內容，全都是談戀愛期間的事，雙方你情我願，讓他相當困惑把這些事情單獨拍成一部影片的用意為何。雖然Henry似乎對NanaQ發影片一事有所不滿，但他也表示這段感情是自己選的，只好默默讓她發，不會刻意發女方的行為去貶低她，不過就連NanaQ的粉絲也認為：「雖然男方蠻爛的，但也不用一直發，現在這樣很像在炒作。」