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▲曹佑寧（右）、尹馨出席《鬼們之蝴蝶大廈》沉浸式試膽活動，替新電影造勢。（圖／記者蘇詠智攝）

▲《鬼們之蝴蝶大廈》導演錢人豪（左一）、男女主角曹佑寧（右）、尹馨。（圖／記者蘇詠智攝）

曹佑寧日前上節目宣傳國片《鬼們之蝴蝶大廈》，被主持人小S逼問出和女友王淨經常同住、每天出門前都會擁吻，最喜歡對方的部位為嘴唇，因為形狀很好看、親起來很軟，他今（26）日和尹馨到西門威秀出席新片試膽場活動，被問和另一半的親密互動，大方表示：「情侶間本來就要有儀式感！」被問及今天早上出門工作是否有收到王淨「愛的加油」，曹佑寧害羞地點點頭，「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）」，笑說那天在《小姐不熙娣》一不小心說太多，回家後王淨也沒有責怪他，「情侶之間都有儀式感，我們一向比較坦誠！」新作《鬼們之蝴蝶大廈》舉辦5D沉浸式試膽活動，曹佑寧說，鬼屋也是一個很棒的約會地點，被問要不要帶女友一起體驗，曹佑寧笑回：「要問她吧！」至於兩人有沒有勇闖鬼屋的經驗，他的回答很幽默，「我們目前都是在很明亮的地方。」曹佑寧承認自己很容易被嚇到，提醒大家體驗試膽要注意安全，被嚇到還是要控制自己的雙手，不要攻擊扮鬼的工作人員，尹馨也說喜歡玩鬼屋，不過更愛密室逃脫，「我平時就很愛玩，但每次都至少要花2小時才能解開謎題。」《鬼們之蝴蝶大廈》11月1日全台上映。