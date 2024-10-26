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▲下週一在菲律賓東方海面有北轉趨勢，不過目前路徑仍有不確定性，若是北轉時間比較晚，不排除有機會接近台灣。（圖／取自中央氣象署）

康芮颱風路徑大幅向西修正！氣象粉專示警，由於受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶整陀康芮颱風也往西偏移，影響台灣機率也開始上升，走法類似凱米以及山陀兒颱風，且抵達台灣時至少是中颱強度的中段班，如果越靠近，北部、宜蘭的迎風降雨、颱風天的感覺會越明顯，提醒大家需要注意康芮的發展動態了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報指出，過去一段時間康芮受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶整陀康芮也往西偏移，跟凱米、山陀兒颱風走法類似， 也因為中心結構調整往西偏移的關係，使得康芮颱風預測路徑大幅西修，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，是否還會持續調整，就看康芮這幾天整合的狀況而定了。康芮颱風原本影響台灣的機率偏低，但這個調整下，影響的機率開始上升，康芮強度會持續增強，抵達台灣以東時至少是中度颱風中段班，暴風圈很大，有機會相當靠近台灣東、北部近海，屆時會正好遇到東北季風增強，如果越靠近，北部、宜蘭的迎風降雨、颱風天的感覺會越明顯，提醒大家要稍加注意康芮的發展動態。至於潭美颱風，抵達越南東岸時就會大迴轉，但因發展環境欠佳，強度會逐漸減弱，然後就在南海飄移，自生自滅，再次影響台灣機率不高。中央氣象署預報員張竣堯則表示，康芮颱風目前位在鵝鑾鼻東南東方約1800公里海面上，下週一在菲律賓東方海面有北轉趨勢，不過目前路徑仍有不確定性，若是北轉時間比較晚，不排除有機會接近台灣，北轉的時間跟位置將大大影響台灣天氣，氣象署將會進一步觀測。