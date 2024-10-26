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今（26）日臺灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，午後熱力加成之下，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發佈大雨特報，估雨勢將會持續到入夜，今（26）日包括高雄、屏東地區及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大雨：高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區今、明（26日、27日）兩天水氣仍多，今天臺灣東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、南部地區及馬祖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。今晚至明清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨，明日白天北部、東半部地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。今、明兩天馬祖易有較強陣風，西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，請注意。