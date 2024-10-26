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▲博恩親民與粉絲擊掌。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲博恩（中）在受訪中坦言沒把黃豪平放在眼裡。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

模仿娛樂圈盛事3金所舉辦的走鐘獎今（26）日登場，地點就在台大體育館，現在累積了不少粉絲，要觀看星光大道的環節，而學霸網紅「博恩」，今天到場角逐哈哈哈哈獎，被主持人蓋瑞問到有沒有害怕的對手，博恩坦言：「就阿翰啊，我覺得阿翰很有機會，對啊。」讓蓋瑞趁機調侃是不是不把黃豪平放在眼裡，沒想到博恩竟然囂張回覆：「一點都沒有， 沒有，不是啦！」讓網友笑成一片。博恩稍早登上紅毯，掀起粉絲暴動，他也親切的與粉絲擊掌，展現親和力，而他這次以個人頻道「Stand up, Brian! 博恩站起來！」中破蛋者主題影片「臺海戰爭」入圍哈哈哈哈獎，被主持人蓋瑞詢問心情：「今年的哈哈哈哈獎，有非常多的喜劇演員入圍，現在心情怎麼樣？」博恩也不忘帶點搞笑氣氛的回應：「要是最後得獎的不是喜劇演員，那我就哈哈哈哈哈，丟臉！」被問到有沒有害怕的對手，博恩則誠實表示非常擔心阿翰：「就阿翰啊，我覺得阿翰很有機會，對啊。」讓蓋瑞忍不住調侃：「所以你沒有把豪平放在眼裡？」沒想到博恩完全沒在怕，故意順著回答：「一點都沒有， 沒有，不是啦！」讓網友笑翻。後續博恩和蓋瑞、拿拿摳聊起育兒經，博恩翻了白眼說道：「現在小朋友真的很煩，就他藉口一大堆。」讓拿拿摳再度抓到痛點開酸：「是不是遺傳到爸爸？」博恩則氣回：「不是！」