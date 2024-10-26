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▲前勁大甲車隊在台北站包辦單站前3名，其中車手張誌盛奪下單站冠軍，有機會逆轉搶下橘衫。(圖/96聯賽提供)

第四屆「96自由車聯賽」壓軸新竹站將於本周日(27)日登場，本屆96自由車聯賽首度移師新竹，且榮登壓軸站，上屆冠軍車手李廷威衛冕冠軍橘衫志在必得，過去5站都獨自奮戰，壓軸站特別邀請2名GUSTO歐洲車隊隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣。目前冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面，除了並列領先的李廷威和葉軒佑外，排名第三的亞運國手張誌盛，總積分也只有18分的差距，壓軸站有可能大翻盤。談到本站策略，衝刺王GUSTO藍衫則形成前勁大甲高中車隊「內鬥」局面，領先者張誌盛與張恩騰僅有1分差距；台灣自由車一哥馮俊凱和一姐黃亭茵都將參戰，雖然兩人積分不足，已退出領騎杉的競爭行列，但仍是單站冠軍的大熱門。