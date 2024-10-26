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▲台南在地人推薦的「香茅魚泰式餐廳」，地點位於台南市區，店家在7-11的二樓。（圖/讀者提供）

▲香茅魚菜色多樣且價格不貴，經典的打拋豬、鳳梨蝦球、月亮蝦餅都是店內的熱門餐點。（圖/Google評價）

▲香茅魚的泰式椒麻雞份量大且好吃，外皮酥脆雞肉軟嫩，同行友人都直呼好吃！（圖/Google評價）

▲香茅魚的「清蒸鱸魚」系列清爽又好吃，也是不少人去必點的菜色之一。（圖/Google評價）

▲香茅魚泰式餐廳沒有浮誇華麗的裝潢，不過用餐環境整潔乾淨，店內座位數不多，用餐期要記得打電話預約！（圖/記者張嘉哲攝）

泰式料理隱藏店家！台灣人不只愛吃日式料理，泰式料理也在近幾年一間開過一間，除了大家最熟知的瓦城以外，像是大心、饗泰多、非常泰也是討論度十足，，不僅價格實惠，口味也相當不錯，且神秘的店家竟然已經經營16年之久！記者上週回到台南老家時，因想吃泰式約友人一起前往瓦城或者大心用餐，突然其他朋友表示：，不過記者北漂10多年，即便是在地人，對這家店可以說是完全沒有印象，在友人強力推薦之間，於是前往香茅魚用餐一探究竟，擄獲台南人胃口的到底是什麼好料！由於記者與友人總共12位用餐，整桌菜色點得滿滿，可以嘗試多樣的菜色，該家店的裝潢不是走浮誇華麗的風格，上菜速度非常快速，口味上來說也非常泰式，不會輸給瓦城太多，白飯就是泰式料理應該要有的水準，在配菜方面幾乎都沒有踩雷，同行友人當中有4位包括記者從沒到這家店用過餐，但吃完後都給予高評價表示會有意願再回訪，，不少老饕吃過都表示：看到這裡，如果對泰式料理有興趣的民眾，下回到台南旅遊不知道要吃什麼時，不妨來吃看看在地人激推的「香茅魚泰式餐廳」哦！台南市中西區民權路三段87號2樓