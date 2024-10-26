泰式料理隱藏店家！台灣人不只愛吃日式料理，泰式料理也在近幾年一間開過一間，除了大家最熟知的瓦城以外，像是大心、饗泰多、非常泰也是討論度十足，而《NOWnews》記者日前回到台南老家時，被朋友推薦一間名為「香茅魚」的餐廳，被諸多在地人稱是「隱藏版瓦城等級」的泰式料理，不僅價格實惠，口味也相當不錯，且神秘的店家竟然已經經營16年之久！
台南人「隱藏版瓦城等級」泰式料理！香茅魚餐廳已開16年
記者上週回到台南老家時，因想吃泰式約友人一起前往瓦城或者大心用餐，突然其他朋友表示：「我們現在都吃香茅魚捏，台南隱藏泰式料理你不知道喔？不輸給瓦城欸！」記者立刻查詢「台南香茅魚」餐廳，發現這間店已經創立經營16年之久，不過記者北漂10多年，即便是在地人，對這家店可以說是完全沒有印象，在友人強力推薦之間，於是前往香茅魚用餐一探究竟，擄獲台南人胃口的到底是什麼好料！
台南「香茅魚泰式餐廳」實際開箱！價位、必吃菜色一次看
由於記者與友人總共12位用餐，整桌菜色點得滿滿，可以嘗試多樣的菜色，該家店的裝潢不是走浮誇華麗的風格，菜單的價格如果常常吃瓦城的人就會知道，每道菜的價格落差大約是50元至100元不等；例如基本的蝦醬空心菜，「香茅魚」售價170元、「瓦城」則是225元；綠咖哩雞肉，「香茅魚」售價230元、「瓦城」則是320元等。
上菜速度非常快速，口味上來說也非常泰式，不會輸給瓦城太多，白飯就是泰式料理應該要有的水準，在配菜方面幾乎都沒有踩雷，推薦的菜色包括「打拋豬肉」、「檸檬清蒸鱸魚」、「大薄片」、「月亮蝦餅」、「沙爹豬肉/雞肉」、「蠔油河粉」、「綠咖喱椰汁雞肉」、「泰式椒麻雞」、「豆腐乳空心菜」等，重點是，餐廳內服務人員態度真的都非常棒！老闆娘人也很熱情。
台南「香茅魚泰式餐廳」食記心得！Google評價4.3顆星高分
同行友人當中有4位包括記者從沒到這家店用過餐，但吃完後都給予高評價表示會有意願再回訪，12個人用餐最後結帳5500元，每個人大約消費460元，同桌友人一致認同CP值相當超群，且菜色的辣度還可以做出調整，配合同行友人可以吃辣的程度，絕對是一間值得探訪的好吃泰式料理餐廳！
至於在Google評價部分，台南「香茅魚泰式餐廳」也斬獲4.3顆星的高分，不少老饕吃過都表示：「香茅魚的餐廳真的都沒有地雷，每樣都非常好吃又平價」、「服務生熱情，上菜速度快，點完餐不到十分鐘就上菜了，不過小辣有點像微辣，會吃辣的可以點到中辣！」、「選擇很多且價位不貴，隱藏版的泰式料理餐廳！」看到這裡，如果對泰式料理有興趣的民眾，下回到台南旅遊不知道要吃什麼時，不妨來吃看看在地人激推的「香茅魚泰式餐廳」哦！
🟡台南香茅魚泰式餐廳
📍地址：台南市中西區民權路三段87號2樓
📍電話：06-221-9253
📍營業時間：每週二公休；其他時間11:00-14:00、17:30-21:30
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記者上週回到台南老家時，因想吃泰式約友人一起前往瓦城或者大心用餐，突然其他朋友表示：「我們現在都吃香茅魚捏，台南隱藏泰式料理你不知道喔？不輸給瓦城欸！」記者立刻查詢「台南香茅魚」餐廳，發現這間店已經創立經營16年之久，不過記者北漂10多年，即便是在地人，對這家店可以說是完全沒有印象，在友人強力推薦之間，於是前往香茅魚用餐一探究竟，擄獲台南人胃口的到底是什麼好料！
台南「香茅魚泰式餐廳」實際開箱！價位、必吃菜色一次看
由於記者與友人總共12位用餐，整桌菜色點得滿滿，可以嘗試多樣的菜色，該家店的裝潢不是走浮誇華麗的風格，菜單的價格如果常常吃瓦城的人就會知道，每道菜的價格落差大約是50元至100元不等；例如基本的蝦醬空心菜，「香茅魚」售價170元、「瓦城」則是225元；綠咖哩雞肉，「香茅魚」售價230元、「瓦城」則是320元等。
上菜速度非常快速，口味上來說也非常泰式，不會輸給瓦城太多，白飯就是泰式料理應該要有的水準，在配菜方面幾乎都沒有踩雷，推薦的菜色包括「打拋豬肉」、「檸檬清蒸鱸魚」、「大薄片」、「月亮蝦餅」、「沙爹豬肉/雞肉」、「蠔油河粉」、「綠咖喱椰汁雞肉」、「泰式椒麻雞」、「豆腐乳空心菜」等，重點是，餐廳內服務人員態度真的都非常棒！老闆娘人也很熱情。
台南「香茅魚泰式餐廳」食記心得！Google評價4.3顆星高分
同行友人當中有4位包括記者從沒到這家店用過餐，但吃完後都給予高評價表示會有意願再回訪，12個人用餐最後結帳5500元，每個人大約消費460元，同桌友人一致認同CP值相當超群，且菜色的辣度還可以做出調整，配合同行友人可以吃辣的程度，絕對是一間值得探訪的好吃泰式料理餐廳！
至於在Google評價部分，台南「香茅魚泰式餐廳」也斬獲4.3顆星的高分，不少老饕吃過都表示：「香茅魚的餐廳真的都沒有地雷，每樣都非常好吃又平價」、「服務生熱情，上菜速度快，點完餐不到十分鐘就上菜了，不過小辣有點像微辣，會吃辣的可以點到中辣！」、「選擇很多且價位不貴，隱藏版的泰式料理餐廳！」看到這裡，如果對泰式料理有興趣的民眾，下回到台南旅遊不知道要吃什麼時，不妨來吃看看在地人激推的「香茅魚泰式餐廳」哦！
🟡台南香茅魚泰式餐廳
📍地址：台南市中西區民權路三段87號2樓
📍電話：06-221-9253
📍營業時間：每週二公休；其他時間11:00-14:00、17:30-21:30