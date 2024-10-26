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▲96聯賽冠軍Fulcrum橘衫。（圖／96聯賽提供）

第四屆「96自由車聯賽」壓軸明(27)日將移師新竹舉行，旅外車手李廷威則要挑戰總冠軍Fulcrum橘衫二連霸，另外，李廷威的GUSTO歐洲車隊隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣，讓本場比賽更具張力。96Heroes挑戰組賽事今年度舉辦五站賽事，已成為素人車手的最佳舞台。2024新增戰利金制度，每場只要有一人報名，96聯賽便加碼100元，完賽三場以上的車友就有機會在最後一站新竹站獲得五場累積獎金，獎金已累積390,000，新竹站將現場抽出1位幸運車友獨得，成為活動最大焦點。96聯賽的成功，諸多贊助商成為幕後推手，包括冠名冠軍橘衫的意大利輪組品牌Fulcrum，登山王紅點衫的台灣賓士，深耕近十年的國產安全帽品牌OCTO，與專注在碳纖維領域的高士特，共同攜手96聯賽成長，孕育國內自由車人才功不可沒。，連續冠名榮譽衫四年，每場賽事更加碼高級輪組抽獎，意大利輪組品牌Fulcrum就是想讓台灣車友多認識、體驗不同產品和品牌的價值， 除了讓品牌曝光，也希望可以帶動台灣自行車文化與風氣。，台灣賓士連續2年為登山王紅點衫冠名贊助商，不僅展現了台灣賓士對於體育運動的支持，選擇冠名紅點衫，也象徵著台灣賓士作為汽車品牌的先驅，不畏懼任何挑戰，就像登山王一樣，會持續地突破與創新。，衝刺王在自行車賽事中是最速代表，如同高士特專注在碳纖維領域，不斷打造出全新技術及專利，用最短周期開發出速度及全能型車款，以台灣品牌自居快速佈局全球市場，更期盼藉由96聯賽這個平台，讓台灣選手和自行車產業都能被世界看到。，在台灣深耕近十年的國產安全帽品牌OCTO，今年已陸續發表更多元的自行車週邊產品線，總經理林裕隆表示，贊助96聯賽多年，主辦方讓台灣車壇帶來活水、也讓產業銷售量明顯提昇，所以繼續投入資源贊助，除了鼓勵年輕選手拚出好成績，激勵下一個GC外，也譽意我們商品將不斷推陳出新，成就台灣之光。