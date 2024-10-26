受潭美颱風路徑及外圍環流影響，航空公司基於安全考量，明（27）日班機調整如下：
星宇航空
受潭美（TRAMI）颱風影響，峴港機場關閉， 星宇航空將取消10月27日JX703、JX704台北往返峴港航班。
星宇航空JX703表定於下午15點20點從台北飛往峴港，以及JX704表定於下午18點30點從峴港飛往台北，明日班機取消。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
台灣虎航
2024年10月27日最新航班異動情形如下：IT551／IT552桃園-峴港來回航班取消；IT577／IT578 高雄-峴港來回航班取消。
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
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受潭美（TRAMI）颱風影響，峴港機場關閉， 星宇航空將取消10月27日JX703、JX704台北往返峴港航班。
星宇航空JX703表定於下午15點20點從台北飛往峴港，以及JX704表定於下午18點30點從峴港飛往台北，明日班機取消。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
台灣虎航
2024年10月27日最新航班異動情形如下：IT551／IT552桃園-峴港來回航班取消；IT577／IT578 高雄-峴港來回航班取消。
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。