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PLG職籃2024-25賽季在今天（26日）正式開幕，而台北富邦勇士球員林志傑在賽前投下震撼彈，宣布這將是他職業生涯的最後一個賽季，賽季結束後將正式退役。被球迷稱為「野獸」的傳奇球星林志傑，自從中國CBA回到台灣後，一直是富邦勇士的重要戰力。針對外界關心的退休時間點，林志傑在受訪時坦言：「今年應該是最後一季」，並將與球團和領隊許晉哲商討退役細節。林志傑透露，儘管年過四十，他始終為籃球全力以赴，但多年的身體勞累和傷勢已讓他萌生退役念頭。林志傑說：「42歲了，沒有嚴重大傷，但累積的疲勞導致傷勢無法完全恢復。」不過林志傑也強調，他的目標從未改變，本季他仍會全力以赴，努力幫助勇士再度問鼎冠軍。回顧自己從CBA返回台灣的生涯，林志傑說，能夠與富邦簽下五年合約，並以健康的身體打到現在，已經讓他感到格外感激。他提到，「非常感謝球團讓我打到這個年紀，我的生涯沒有遺憾。」林志傑表示，過去職業生涯中經歷過低潮與成長，但他始終保持對籃球的熱愛，無論成敗都以正向心態面對每一場比賽。至於是否期待有盛大的引退儀式，林志傑笑言「簡單就好，不用太隆重」。林志傑「最後一舞」將成為本季PLG的焦點，也讓球迷們充滿期待，期盼見證這位台灣籃壇傳奇的最終賽季。