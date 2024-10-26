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▲台中商演歌手陳康岳疑似在泰國詐騙園區遭囚禁。（圖／陳康岳臉書）

▲台中警方已成立專案調查，盼能早日救回陳康岳。（圖／陳康岳臉書）

台中商演歌手陳康岳上月前往泰國後失聯，家人焦急報案。經調查顯示，這位有「小翁立友」之稱的歌手疑遭台灣友人誘騙，淪落至泰緬邊境詐騙園區，處境艱難。友人王元兆表示，陳康岳目前平安，但行動受限，且若詐騙「業績」未達標，即會遭電擊與毆打。王元兆指出，陳康岳不僅擔心自己的安危，也憂心其他5名同遭囚禁的台灣人。據媒體報導，王元兆表示陳康岳是受台灣友人引誘，以帶回「黃金佛牌」為名，被支付機票費誘往泰國。然而，當他抵達後即被強行帶至詐騙園區。該園區內條件嚴苛，若未達成詐騙指標，即面臨懲罰。王元兆曾試圖詢問是否需要支付贖金，但陳康岳未能回應，僅表示自己處境不便。台中市豐原警分局表示，確認陳康岳為自行出境，國內無遭強迫情形。警方自上月接獲報案後立即成立專案小組，並通報警政署與外交部，盡力協助家屬營救。警方強調，已聯繫海外急難救助專線，希望盡快將陳康岳平安帶回。