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從事液晶電視製造的日本電器製造商大廠船井電機，24日收到東京地方法院的通知，開始進行破產程序。船井電機的債務金額高達約461億日圓、約新台幣97億元，已讓公司難以為繼。船井電機在24日緊急召開員工說明會，向全體約2000名員工宣布「即刻解雇」，員工們對這突如其來的決定感到相當震驚，且發薪日原本在25日，員工表示薪水尚未領到，大家都覺得很突然。綜合日媒報導，船井電機以縫紉機業務起家，並於1959年進入了晶體管收音機的製造領域，隨後再擴展至電視、錄影機等影音相關設備的製造與銷售，曾在北美的液晶電視市場中獲得高市佔率，然而好景不長，隨著中國製造商的競爭，船井電機落入長期虧損，今年3月以來，船井電機管理層人事頻繁變動，更導致經營混亂，信用危機進一步擴大，最終在財務困難下，決定進行破產程序。有船井電機員工表示，「全員都被解雇，大家都靜靜地接受了這個結果，沒想到會這麼突然，感到十分驚訝，本以為公司還能再撐幾年或幾個月」。另外有員工震驚表示，「一切就在一瞬間結束了」。船井電機表示，線上網站的銷售業務已經停止，至於實體店面若有庫存，店家會繼續銷售，雖然宣布破產，但還是會設法負責任地提供售後服務，避免給顧客帶來不便。