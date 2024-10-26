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▲▼家寧盛裝現身走鐘獎，這是她宣布和Andy分手後首度露面。（圖／走鐘獎YouTube）

▲家寧（右）受訪時一度面無表情，也沒有太多發言。（圖／走鐘獎YouTube）

網紅界年度盛事、第6屆走鐘獎於今（26）日在台大綜合體育館登場，YouTuber情侶「眾量級」家寧、Andy下午發文證實已經分手一陣子，「感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好」，稍早，家寧現身走鐘獎紅毯，一路上掛著笑容，不過輪到她發言時話不多。今天下午3點多，家寧和入圍短影音獎項的隊友一起踏上紅毯，她梳著高聳包頭，選穿白色公主蓬裙禮服，胸前V字以荷葉邊點綴，看起來有些笨重，走到受訪區時，家寧收起笑容，被主持人問到穿搭，才簡短表示，這次的服裝走復古風元素，不久便離開現場。此前，家寧和Andy在「眾量級CROWD」粉專發文，證實雙方分手一段時間，「經由深思熟慮後，我們畢業啦～決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」此外，家寧和Andy向每一位粉絲表達深深的感謝，「謝謝你們在無數個日子陪伴讓我有勇氣去創作、挑戰、經歷人生各種瘋狂大小事,你們的每一個讚、每一則留言,都是推動我們向前的力量。」並透露兩人經營的頻道會暫時停更，但不會關閉，因為有留著大家共同的回憶。