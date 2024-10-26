我是廣告 請繼續往下閱讀

台南知名牛肉麵店「老龐家傳牛肉麵」，24日晚間，陳姓老闆於下班時，突然遭酒醉的邱姓男子揮拳攻擊，陳姓老闆下意識反擊自保，又擔心邱男攻擊其他路人，將其壓制後，請路人幫忙報警處理，警方獲報後趕抵，發現2人因互毆均掛彩，隨即將雙方送醫治療，雖然2人皆不提告，但因在公開場合互毆，依違反《社會秩序維護法》函送裁處。據了解，「老龐家傳牛肉麵」今年10月獲獎，是台南當地知名的牛肉麵店，24日晚間，陳姓老闆下班之後，酒醉的邱姓男子靠近他，逼其交出手機，之後又揮拳攻擊陳姓老闆頭部。陳姓老闆身材壯碩，遭攻擊之後下意識反擊，雙方爆發肢體衝突，所幸警方獲報後趕抵，但2人均有擦挫傷，立即被送醫救治。警方初步調查，邱姓男子因酒醉，誤以為站在路邊講電話的陳老闆是詐騙集團，雙方因誤會爆發衝突，雖然2人事後均不提告，但互毆部分，將依違反社維法送辦，依法可處1萬8千元以下罰鍰。