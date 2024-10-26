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▲ 「菁鑽聯盟」特邀藝人張齡予主播，擔任秋季盡情享樂暨年度代言人。（圖／記者黃文德翻攝）

▲台北凱達大飯店為與萬華火車站共構的五星級飯店，擁有750 間客房，2 間中西式餐廳及 7.2 米挑高宴會廳，並俱備完善的露天泳池、健身房等設施。飯店並獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」。（圖／記者黃文德翻攝）

成立迄今超過23年，為國內成立最久的旅宿及交通策略聯盟「菁鑽聯盟」，日前特邀請聯盟成員「宜蘭麗翔酒店連鎖(礁溪館)」千金，也是藝人張齡予主播，擔任秋季盡情享樂暨年度代言人，力推菁鑽聯盟一券在握輕鬆暢遊全台的絕佳優勢。「菁鑽聯盟」是由全台13家知名五星級商務及休閒飯店所組成，包括基隆、台北、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店、宜蘭麗翔酒店連鎖(礁溪館)、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路彎大酒店、台北凱達大飯店、苗栗泰安觀止溫泉會館、雲林劍湖山渡假大飯店、台南趣淘漫旅、高雄鈞怡大飯店，以及格上租車。為力挺交通部觀光署振興國旅觀光，「菁鑽聯盟」特別祭出加碼優惠，民眾購買菁鑽聯盟的「聯合貴賓券」每券可享超值優惠價3,500元 (每次需購足兩張7,000元），讓民眾輕鬆規劃出遊行程，暢遊國內頂級飯店住宿、美食及交通服務。菁鑽聯盟秋季盡情享樂暨年度代言人的藝人張齡予表示，自己對於振興國旅「充滿期待」，此次擔任菁鑽聯盟代言人，是因為自己也身為聯盟飯店成員家人中的一份子，對於共同推動振興國旅當然是不遺餘力，且情義相挺完全不收代言費，以藝人身分力挺支持，也希望國內、外民眾、遊客們，可以跟著主播一起走進台灣來趟小旅行。「菁鑽聯盟」秘書長暨劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，菁鑽聯盟致力於整合各飯店的獨特魅力與資源，將全台各縣市頂級的都會品味及休閒度假飯店，像串珍珠一般，環繞全台灣串成一條精緻的旅遊路線，為海內外旅客打造精緻且多元的旅遊體驗，一券在握即可輕鬆暢遊台灣，感受各地人文風情。隸屬菁鑽聯盟會員的國內頂級飯店總經理等級的專業經理人們日前匯聚台北凱達大飯店開會。會中，格上租車總經理林群盛，以「LINE GO未來發展&聯盟共好合作」為題，進行專題分享。此次聯盟活動東道主台北凱達大飯店，為與萬華火車站共構的五星級飯店，擁有750 間客房，2 間中西式餐廳及 7.2 米挑高宴會廳，並俱備完善的露天泳池、健身房等設施。飯店並獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」，設計上採大面積落地窗來引進自然光線，從房間往外望，讓人彷彿置身城市與環境融合的空間中；且位處充滿人文風情又具歷史的萬華區，鄰近龍山寺、青草巷、剥皮寮、新富町文化市場等知名景點，讓旅客可輕鬆感受新潮與懷舊交織的台北風貌。