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▲全聯週末限定，巧克力、雞精、牙膏買一送一。（圖／全聯提供）

▲全聯週末買菜日，10款生鮮食材特價。（圖／全聯提供）

▲睽違一年的家樂福歐洲週即起至10月29前開跑，今年端出300支歐洲精選商品。（圖／家樂福提供）

▲家樂福即日起至12月29日，推出「COLTELLERIE BERTI」義大利高檔刀具品牌會員專屬換購活動。（圖／家樂福提供）

週末限定買一送一優惠！全聯10月26、27日限定，TWIX特趣-迷你焦糖夾心巧克力、老協珍雞精、好來牙膏出示條碼買一送一，還有10款生鮮食材特價，包括南非橙每顆10元、美國華盛頓蘋果16元，雞腿排肉片、豬胛心也通通優惠。家樂福則是急起開跑歐洲週，多款進口美食買一送一，包括濾泡式咖啡粉、咖啡豆通通5折喝。◾TWIX特趣-迷你焦糖夾心巧克力買1送1（原價223元、特價112元）◾老協珍熬雞精-暖薑口味買1送1（原價966元、特價483元）◾好來全亮淨白牙140g買1送1（原價99元、特價50）◾有機霜降黑蠔菇150g（原價41元、特價36元）◾進口馬鈴薯459g（原價55元、特價49元）◾南非橙130g（原價12元、特價10元）◾美國華盛頓加拉蘋果140g（原價19元、特價16元）◾黃金雞腿排肉切片250g（原價99元、特價89元）◾豬胛心肉塊每100g（原價31元、特價26.5元）◾北海翅180g（原價45元、特價39元）◾金目鱸魚排450g（原價235元、特價215元）◾早安夯烤地瓜400g（原價89元、特價79元）◾法式布蕾派330g（原價89元、特價79元）睽違一年的家樂福歐洲週即起至10月29前開跑，今年端出300支歐洲精選商品，包括調味醬、麵料食材、巧克力/餅乾、抹醬果醬、烘焙麵包、威士忌烈酒等人氣名品，其中還有30支以上獨家新登場，以下精選買一送一、獨家優惠商品，免出國就能爽吃異國美食。◾義大利Bristot濾泡式咖啡粉250gx2 買1送1，原價399元、特價200元◾義大利Gimoka義式咖啡豆500g買1送1，原價490元、特價245元◾捷克EMCO燕麥穀片系列375g買1送1，原價199元、特價100元◾gemignani黑松露醬180g，原價349元、特價279元◾MASYURZO特級冷壓初榨橄欖油系列全面88折◾義大利FM摩典鈉巴薩米克醋，原價249元、特價209元◾義大利Buono Tartufi松露醬180克，原價389元、特價349元◾西班牙Helios天然果醬系列340克，原價169元、特價139元◾西班牙Carmencita調味料全面85折起並且家樂福即日起至12月29日，推出「COLTELLERIE BERTI」義大利高檔刀具品牌會員專屬換購活動，共有5款刀具加不銹鋼3件式攪拌盆，單筆消費滿250元就可APP集章1點，單筆消費最高贈100點集章貼紙，最低只要集滿5點加349元，即可把17公分蔬菜刀帶回家。