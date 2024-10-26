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▲25日晚間，桃園市中壢區新中一街，發生行車糾紛砍人事件，陳姓男子與曾姓男子，因停放車輛問題爆口角，陳男一怒之下，竟持斧頭朝曾男揮砍。（圖／翻攝畫面）

25日晚間，桃園市中壢區新中一街，發生行車糾紛砍人事件，54歲陳姓男子與20歲曾姓男子，因停放車輛問題爆發口角，陳男一怒之下，竟持大把斧頭朝曾男揮砍，過程中大罵三字經，過程被拍下PO網，引發網友議論。警方獲報後趕抵現場，將情緒激動的陳男帶回，訊後依殺人未遂罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。據了解，曾男將機車停在白線上，未料牽車時發現機車被弄倒，又發現機車上留有地址聯繫字條，沒想到聯繫之後，陳男現身且口氣不佳，雙方因此爆發口角，陳男情緒激動之下，持斧頭並以斧背攻擊曾男，造成曾男右手撕裂傷等，而附近民眾也紛紛勸架。警方獲報到場，將激動的陳男帶回，現場並查扣斧頭1把，全案訊後，將依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。