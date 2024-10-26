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今年受惠AI發展帶動，許多半導體、科技大廠繳出亮眼財報，為台股注入上漲動能，專家表示，推測未來三年皆看多。根據產業研究機構IDC統計，生成式AI帶動智慧型手機銷售，在今年第三季全球總出貨量預估達3.16億台，年成長4%，創下全球智慧型手機出貨量連續五季成長紀錄，同時IDC也預估到今年底的智慧型手機出貨量仍保持強勁。對此，國泰投信表示，AI藍海深具潛力，目前生成式AI落地終端，市場對AI實際應用的想像逐漸成型，位居產業鏈前端的設備、半導體類股也同樣受惠，有鑑於台灣在AI產業掌握龍頭地位，投資台股相當於投資未來科技發展。觀察近期台股走勢，24日台股大盤午盤後走低，以23192點驚險守住2萬3000點防線，25日開盤走勢觸底反彈，在台積電、聯發科等權值股領漲下，最終收盤23348點，單日上漲超過150點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，時序即將進入11月，企業陸續公布財報，今年受惠AI發展帶動，不少大廠有望繳出亮眼成績單，為台股注入更多上漲動能，推測未來三年都是看多。梁恩溢補充提到，目前市場回歸關注基本面，2025年預期CoWos產能持續開出，有利於相關類股營收成長，投資人可善用主動式基金，由經理人隨市場變化擇優布局，卡位AI市場利多行情，像是國泰台灣高股息基金看好未來AI伺服器出貨表現，持續優化投資組合，建構價值與動能並重的組合。根據9月份基金前十大持股，國泰台灣高股息基金配置逾7成的電子股，像是權值三王台積電、聯發科及鴻海，以及網通大廠智邦、散熱龍頭健策等科技類股，時刻掌握變化快速的趨勢。