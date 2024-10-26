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▲變頻冷氣運轉了將近5個月的時間，隨著天氣轉涼，終於準備要休息了！（圖／記者黃韻文攝）

▲台電粉絲團分享冷氣過冬前的保養5步驟，到了明年冷氣才能省電又長壽！（圖/台電粉絲團）

▲冷氣如果在秋冬季節沒有在使用時，可以挑一個晴天的時間打開送風，讓室內機保持乾燥不發霉哦！（圖／記者黃韻文攝）

冷氣終於準備下台放假了！應該有不少人從5月中下旬開始就已經開啟冷氣狂吹，時至今日10月底也經過5個月之久，應該不少人發現最近秋意濃厚，隨著東北季風逐漸增強，有些人已經陸續讓冷氣休息準備過冬。台電也特別教授讓冷氣收工之前的5大步驟，不僅可以讓冷氣維持壽命，明年要使用的時候也能夠持續省電哦！台電粉絲團在臉書上表示「天氣轉涼，秋天氣息漸濃，運轉了整個夏季的冷氣，可以開始準備收工了！台電粉絲團也教授冷氣休息前的5大清潔步驟，台電粉絲團提到「不過如果在清潔冷氣時，發現有卡很多灰塵或者發霉的情形，建議找專業的師傅來清洗，接下來冷氣開始休息之後，一定有許多人不會再打開就一直放著到明年夏天，不過根據日本電器大廠「日立」就曾經表示，，就是會在冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，，秋冬季節保養冷氣也是非常重要的！當然，如果民眾家中是擁有冷暖器功能的冷暖氣機，到了秋冬還是會持續使用，那就只要進行日常保養就好囉！