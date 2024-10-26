冷氣終於準備下台放假了！應該有不少人從5月中下旬開始就已經開啟冷氣狂吹，時至今日10月底也經過5個月之久，應該不少人發現最近秋意濃厚，隨著東北季風逐漸增強，有些人已經陸續讓冷氣休息準備過冬。台電也特別教授讓冷氣收工之前的5大步驟，不僅可以讓冷氣維持壽命，明年要使用的時候也能夠持續省電哦！
台電粉絲團在臉書上表示「天氣轉涼，秋天氣息漸濃，運轉了整個夏季的冷氣，可以開始準備收工了！但千萬不要只有關電源拔插頭，冷氣運轉了一整個夏天，就像辛苦工作的我們一樣，要幫它們洗洗睡，每年長時間不使用冷氣前，就是冷氣清潔保養的好時機！」
冷氣收工前不要只關電源！5步驟清潔必備「延長冷氣年限又省電」
台電粉絲團也教授冷氣休息前的5大清潔步驟，依序分別為「關閉冷氣總電源」、「清潔面板及外部（包括外殼、出風口葉片等）」、「清洗冷氣內部框」、「清洗濾網後晾乾」、「重新開機開啟送風」。
台電粉絲團提到「清潔完成之後，冷氣記得要開啟送風模式或者運轉1至2小時，這用途是吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣影響冷氣運作及使用年限哦！不過如果在清潔冷氣時，發現有卡很多灰塵或者發霉的情形，建議找專業的師傅來清洗，清潔保養做好，讓冷氣收工好過冬，明年使用冷氣時，才能維持冷氣良好效能！」
日本電器大廠推薦保養冷氣秘招！明年冷氣依舊頭好壯壯
接下來冷氣開始休息之後，一定有許多人不會再打開就一直放著到明年夏天，不過根據日本電器大廠「日立」就曾經表示，如果秋冬季節停止使用冷氣時，冷氣機內比較容易滋生黴菌，因為夏季頻繁使用的關係，導致冷氣機會出現許多冷凝水，就是會在冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，如果對他置之不理，就會造成冷氣發霉的情況，尤其黴菌在20度至30度、濕度70度以上環境容易滋長，也是許多蟑螂昆蟲的棲身之地。
日立提到，「如果長期停冷氣機，民眾可以選一個晴天的日子，開啟冷氣機的送風功能，只要吹半天即可關閉，這麼做就可以將冷氣機、空調內部吹乾，避免發霉」；而另一家日本大廠富士通也提到「冷氣機如果長時間（1個月以上）不使用，就要在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥，因為內部若一直處於潮濕狀態，長時間不使用就會發霉」。
可別忘記，如果冷氣太髒的話，到了明年夏天打開時還不處理，就算是變頻冷氣也會成為「吃電怪獸」，秋冬季節保養冷氣也是非常重要的！當然，如果民眾家中是擁有冷暖器功能的冷暖氣機，到了秋冬還是會持續使用，那就只要進行日常保養就好囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
冷氣收工前不要只關電源！5步驟清潔必備「延長冷氣年限又省電」
台電粉絲團也教授冷氣休息前的5大清潔步驟，依序分別為「關閉冷氣總電源」、「清潔面板及外部（包括外殼、出風口葉片等）」、「清洗冷氣內部框」、「清洗濾網後晾乾」、「重新開機開啟送風」。
台電粉絲團提到「清潔完成之後，冷氣記得要開啟送風模式或者運轉1至2小時，這用途是吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣影響冷氣運作及使用年限哦！不過如果在清潔冷氣時，發現有卡很多灰塵或者發霉的情形，建議找專業的師傅來清洗，清潔保養做好，讓冷氣收工好過冬，明年使用冷氣時，才能維持冷氣良好效能！」
日本電器大廠推薦保養冷氣秘招！明年冷氣依舊頭好壯壯
接下來冷氣開始休息之後，一定有許多人不會再打開就一直放著到明年夏天，不過根據日本電器大廠「日立」就曾經表示，如果秋冬季節停止使用冷氣時，冷氣機內比較容易滋生黴菌，因為夏季頻繁使用的關係，導致冷氣機會出現許多冷凝水，就是會在冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，如果對他置之不理，就會造成冷氣發霉的情況，尤其黴菌在20度至30度、濕度70度以上環境容易滋長，也是許多蟑螂昆蟲的棲身之地。
日立提到，「如果長期停冷氣機，民眾可以選一個晴天的日子，開啟冷氣機的送風功能，只要吹半天即可關閉，這麼做就可以將冷氣機、空調內部吹乾，避免發霉」；而另一家日本大廠富士通也提到「冷氣機如果長時間（1個月以上）不使用，就要在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥，因為內部若一直處於潮濕狀態，長時間不使用就會發霉」。
可別忘記，如果冷氣太髒的話，到了明年夏天打開時還不處理，就算是變頻冷氣也會成為「吃電怪獸」，秋冬季節保養冷氣也是非常重要的！當然，如果民眾家中是擁有冷暖器功能的冷暖氣機，到了秋冬還是會持續使用，那就只要進行日常保養就好囉！