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▲ ROSÉ在IG標記Bruno和他分享這個好消息，調皮的她還打趣Bruno「做到了」，Bruno則是用全韓文寫下對韓國粉絲的感謝。（圖／roses_are_rosie、brunomars IG）

▲ROSÉ還在〈APT.〉MV中大膽親親Bruno（圖／ROSÉ YouTube）

▲韓國打歌文化中所謂的「一位」需綜合點閱、銷量、音源、人氣、粉絲量等換算加總後，才能拔得這個頭銜。(圖／《M Countdown》Mnet）

韓國女子天團BLACKPINK 成員 ROSÉ，日前和歐美流行樂天王Bruno Mars（火星人布魯諾）發行合作歌曲〈APT.〉，副歌中鼓點超強的魔性歌詞：「阿帕特～阿帕特～」洗腦全球，成為時下最熱門的歌曲。在韓國音樂打歌節目中〈APT.〉也拿下第一名，出道15年首次在韓國節目中拿下「初一位」的Bruno也很捧場的轉發ROSÉ的獲獎感言，不僅用全韓文寫下：「我哭了一早上嗚嗚」，最後甚至還署名「Bruno歐巴（「哥哥」的韓文）」，兩人幽默的互動也笑翻全球粉絲。與音樂銀行、人氣歌謠並列韓國三大打歌節目的《M Countdown》，24日公布本週排行「一位」的寶座由ROSÉ和Bruno Mars的〈APT.〉拿下，雖然兩位未能到場，但ROSÉ也在IG標記Bruno和他分享這個好消息，調皮的她還「沒大沒小」的笑說打趣Bruno做到了。Bruno也相當捧場，轉發了ROSÉ的貼文，還很有誠意的用全韓文寫下：「非常感謝韓國的粉絲們！因為第一次在韓國音樂放送中獲得第一名，所以哭了一個早上嗚嗚，非常感謝幫助我獲得第一的ROSÉ，也很感謝大家對〈APT.〉的喜愛」，「入境隨俗」的Bruno甚至特地在署名後面加上「歐巴」，搞笑又親民的舉動立刻引起韓網大暴動。看到Bruno的感謝信，粉絲直接笑暈狂喊：「出道15年第一次獲得一位我真的笑瘋」、「說好的一位要來唱安可舞台呢！」「老實說這篇是不是ROSÉ代筆的！玫瑰仗著對方看不懂偷偷加上歐巴快笑死」、「Bruno歐巴以後我們只走花路吧！」、「第一次拿一位哭了一早上我真的笑的好崩潰」、「Bruno可能自己都沒想到還有『闖韓』的一天。」、「兩位根本是來演小品的！」韓國打歌文化中所謂的「一位」即指排行第一的歌曲，音樂銀行、人氣歌謠與M Countdown合稱「三大」，為所有音樂節目中含金量最高的前三名。獲得「三大」一位的條件需綜合點閱、銷量、音源、人氣、粉絲量等換算加總後，才能拔得這個頭銜。雖然每週都會有「一位」評選，但大多時候都是熱門團體盤踞這個獎項，如果兩團熱門團體同時回歸，打歌時期重合，其中一團也可能出現「這次回歸一個第一名都沒有」的慘況，不少團體也是需要歷經多年才能獲得，更別提一線以下的團體獲得該獎項有多困難，因此對於很多新人偶像、歌手而言，出道後的首要目標都是獲得三大音樂節目的一位。