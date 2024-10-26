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▲中南咖啡於現場提供手沖咖啡。（圖／記者陳美嘉翻攝）

由國際獅子會300E-3區主辦的捐血活動今(26)日登場，於高雄三多商圈、岡山、楠梓、左營、五甲等地共設置九個捐血點。主辦單位除了準備愛心好禮致贈捐血民眾，現場還舉辦了救濟飢餓發放物資，反毒宣導、糖尿病篩檢、環保愛地球等活動，讓捐血民眾也就近一起參與更多有意義的公益活動。活動由300E-3區總監黃明祿、活動主委榮譽副總監郭美麗，以及捐血委員會主席陳天寶攜手所屬分會獅友共同策劃。為鼓勵民眾捐血做公益，主辦單位特地準備愛心捐血一卡通(內含200元儲值金)、中南精品耳掛式咖啡盒致贈愛心捐血民眾。只要愛心捐血500cc即回贈愛心捐血一卡通兩張，愛心捐血250cc回贈愛心捐血一卡通一張，每個捐血站前200名愛心捐血民眾還可以得到中南精品耳掛式咖啡盒。國際獅子會300E-3區感謝各區捐血點的民眾，攜手響應「捐血一袋，救人一命」的行動，為需要幫助的生命燃起希望。主辦單位也特別提醒，O型與A型血庫存僅剩6天，期待社會各界的熱情支持，目標募集3000袋熱血，將愛心的力量傳遞至社會每個角落。